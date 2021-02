La juventud de Sant Josep apuesta por las pruebas masivas

«Quería quedarme tranquila porque a lo mejor soy asintomática y puedo contagiar el coronavirus». Esa es la razón principal por la que Erika Recio, de 17 años, ha decidido participar hoy en el cribado masivo convocado en Sant Josep para cortar las cadenas de contagio de covid. Al igual que ella, otros 93 alumnos del instituto Sant Agustí se realizaron esta mañana el test rápido de antígenos en el Polideportivo de Can Guerxo, en Sant Jordi. Todos dieron negativo, según ha confirmado el Ayuntamiento de Sant Josep en un comunicado.

Los estudiantes, separados en grupos burbuja de un máximo de 30 integrantes y acompañados de sus profesores, se desplazaron hasta allí con los autobuses que puso a su disposición el consistorio' josepí'.

Fue el propio Ayuntamiento quien decidió estos días hacer un llamamiento a los centros educativos de secundaria para que los alumnos de más de 16 años acudieran al cribado, que comenzó hoy un poco antes de las 10 horas y que se prolongará hasta el domingo 7 de febrero a las 18 horas. «La respuesta de los institutos ha sido muy buena», afirmó satisfecho el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas 'Agustinet', que visitó el polideportivo a mediodía acompañado por las concejalas Guadalupe Nauda, responsable de Sanidad Local, y Pilar Ribas, a cargo de Protección Civil y Emergencias. «Uno de los comentarios que nos hicieron otros ayuntamientos es que había habido poca participación juvenil en los cribados de sus municipios así que decidimos ponernos en contacto con los institutos», explicó Ribas.

Fue la edil de Educación de Sant Josep, Noemí Boned, la que habló con la dirección de los institutos Sant Agustí y Algarb para que tramitaran las autorizaciones de los tutores con el objetivo de que los jóvenes que lo desearan pudieran asistir a las jornadas de pruebas masivas en horario escolar. El Ayuntamiento de Sant Josep se ha hecho cargo de su transporte. En un comunicado la administración municipal ha detallado, que además de los 94 alumnos de Sant Agustí que acudieron hoy, mañana se harán la prueba en el polideportivo 120 jóvenes del turno de mañana y 90 del de tarde del instituto Algarb, en Sant Jordi, y 46 estudiantes de la Escuela de Arte de Ibiza.

No solo los centros de secundaria han querido participar en el cribado masivo de Sant Josep, también se han sumado agrupaciones deportivas, en concreto la Penya Esportiva Sant Jordi. Fue el propio club de fútbol el que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Sant Josep para hacerse los test de antígenos. «Entre esta tarde y mañana pasarán por estas instalaciones entre 100 y 120 integrantes de los cuatro primeros equipos de la Penya Esportiva Sant Jordi», detalló Ribas.

Cuando el alcalde y las concejalas de Sant Josep llegaron, pasadas las 11.30 horas, al polideportivo de Can Guerxo ya no había cola en la entrada. Dos horas antes la estampa era muy diferente. A las 9.30 horas había cerca de sesenta personas en la entrada de las instalaciones esperando a que diera comienzo el cribado.

Uno de los más madrugadores fue Cristóbal Raya que acudió a la cita sanitaria a las 8.45 horas con su hija Lidia y su yerno, Manel Gómez. «Dejé a mi otra hija en el instituto y me vine aquí enseguida para ahorrarme tiempo haciendo cola. Ya me hice una PCR en verano porque tenía síntomas y di negativo y ahora he querido hacerme de nuevo el test porque tengo dos familiares con covid», explicó este vecino de Cala de Bou, que encabezaba junto a su familia la fila habilitada para la población en general. No tuvieron que esperar mucho para pasar, a las 9.50 horas ya habían accedido al recinto. Por delante de ellos pasaron el personal de logística y seguridad que participaba en el cribado y las personas que estaban a esa hora en la cola prioritaria, destinada, entre otros, a los mayores de 65 años y a las personas con circunstancias especiales.

Las primeras de la fila preferente que se hicieron la prueba fueron tres profesoras del colegio Can Guerxo, Francisca Monedero, Mari Carmen Delgado y Pura García, que a las 8.15 horas ya habían hablado con el equipo sanitario del cribado de Sant Josep para solicitar hacerse el test por turnos para no desatender a los alumnos.

«Ahora hay muchos casos de coronavirus así que me he animado a hacerme la prueba, que, además, es gratuita», explicó Raquel Marí, que aguardó su turno en la cola prioritaria con su hijo Marc, de seis meses, en brazos. «He venido en coche desde Cala Vedella, que es el único sitio por dónde no pasa el autobús que ha puesto el ayuntamiento», comentó.

«El miedo» al coronavirus es lo que motivó a Josep Prats, de 76 años, y a Maria Marí, de 70, a participar en el cribado Sant Josep. «No es la primera vez que nos hacemos un test. Hace cuatro meses ya nos hicimos uno de antígenos», explicaron estos 'josepins' que también acudieron temprano a esta primera jornada de pruebas masivas de Sant Josep. Para Antonia Ribas, de 66 años, sin embargo, la de hoy fue su primera experiencia. «No me he hecho pruebas hasta ahora así que vengo con un poco de respeto», reconoció. También lo tenía José Ramis, de 74 años, pero salió contento después de confirmar que era negativo. Este vecino de Sant Josep, explicó, apenas sale de casa desde que estalló la pandemia. «Solo cojo el coche para ir al huerto y alimentar al cerdo que tengo. Estoy esperando a que pase esto para hacer la matanza», comentó.

"Me he he hecho la prueba para ayudar de alguna forma, a ver si frenamos el covid de una vez» Ana Márquez - Vecina de Cala de Bou

Antes de acceder al polideportivo, Pepa Minaya y Joan Tur, de Sant Josep, le preguntaron al personal de logística cómo funcionaba el sistema de cribado y en qué consistía el test de antígenos. Tras recibir una explicación detallada entraron en las instalaciones y con el DNI en mano se identificaron en la sección de admisión, compuesta por tres mesas. Les facilitaron un número, hicieron cola para la prueba y luego aguardaron a conocer el resultado en una zona de espera en la que se habían colocado algo más de un centenar de sillas.

Irene Toledo, de Port des Torrent, salió del polideportivo muy satisfecha con «la buena organización» y «la rapidez» con la que le habían atendido. También alabó «la agilidad» y «el buen trato del personal» Ana Márquez, de Cala de Bou. «He decidido participar en el cribado para ayudar de alguna forma, a ver si frenamos el covid de una vez», explicó.

«El dispositivo organizado para el cribado de Sant Josep es muy similar al que se ha llevado a cabo en el resto de municipios», detalló esta mañana Gloria Pérez, una de las enfermeras coordinadoras del cribado junto a Berta Lozano. «Hay 35 profesionales sanitarios trabajando entre enfermeros, técnicos de enfermería, personal de logística y personal administrativo. Tenemos personal para diez líneas, pero esta mañana, de momento, hemos habilitado nueve», detalló. Asimismo, Pérez, se mostró muy satisfecha con la afluencia de voluntarios. «Ha ido mejor de lo que pensábamos. No llevamos ni una hora de cribado y ya hemos 300 pruebas», señaló.

La primera jornada de pruebas masivas de Sant Josep ha concluido con 1.147 personas cribadas de las que han resultado positivas solo cinco, lo que supone una tasa de positividad del 0,4 por ciento, la más baja hasta el momento de todos los cribados realizados.