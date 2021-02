El grupo socialista en el Consell de Ibiza exigió ayer al conseller de Transportes, Javier Torres, que controle el funcionamiento de las nuevas VTC (vehículo de transporte con conductor) en Ibiza, «asegurándose de que cumplen con la regulación del decreto balear aprobado en 2019». El anuncio de Torres de pedir al Govern balear una nueva regulación del sector es para el PSOE «una excusa para eludir la responsabilidad del Consell de controlar el funcionamiento de las VTC y que operen cumpliendo con la actual normativa».

En un comunicado de prensa, los socialistas consideran «aún más sorprendente» que sea Javier Torres, de Ciudadanos, quien pida una nueva regulación de las VTC, «cuando su partido fue el único que votó en contra del decreto aprobado en 2019 porque consideraba que afectaba a la ‘libre empresa’». «Ciudadanos siempre ha defendido la liberalización total del sector, posicionándose claramente en favor de las VTC», subraya el PSOE.

La regulación de las VTC se aprobó el 12 de marzo de 2019, y por tanto no tiene ni dos años de vigencia. «Desde el grupo del PSOE consideramos que el decreto es suficiente para garantizar un funcionamiento del servicio de las VTC en equilibrio con el sector del taxi».

Los requerimientos más importantes que establece el decreto son que los servicios de VTC «estarán siempre condicionados a una contratación previa mínima de 30 minutos», recuerdan los socialistas, «y no podrán buscar clientes ni circulando ni estando aparcados». «Es obligación del Consell hacer cumplir estas condiciones, inspecciones y sancionar a las empresas que no lo cumplan, en vez de buscar excusas para no hacer su trabajo hablando de una supuesta falta de regulación que no existe», añaden.