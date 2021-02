El Museu Etnogràfic d'Eivissa ha reobert al públic després de romandre tancat per a portar a terme, com cada any, treballs de manteniment, neteja de l’edifici i revisar l’estat de conservació i l’aplicació de mesures de conservació preventiva a les col·leccions exposades.

Obert de dimarts a diumenge

L'horari del museu serà l'habitual: de dimarts a dissabtes, de 10 a 14 hores i diumenges, d’11 a 13.30 hores. El públic podrà gaudir de la col·lecció permanent de l'Etnogràfic d'Eivissa i de les exposicions monogràfiques temporals 'Puget, Nissaga d’artistes', 'Naus a l’horitzó... Corsaris a la mar!' i 'Moble tradicional balear'.

Aforament limitat

Quant als protocols per a evitar contagis de la Covid-19, l'aforament és de 10 visitants, però aquesta limitació pot variar en funció de les restriccions que imposin les autoritats sanitàries. Per la mateixa raó i atenent a les continues actualitzacions de les mesures sanitàries respecte de la pandèmia, per a qualsevol consulta per visites concertades o grups, les persones interessades poden dirigir-se al telèfon 971 332845 o a museuetnograficanros@gmail.com.

Per últim, l'Etnogràfic destaca que aquest any s’ha sumat a la celebració del Dia Internacional de la Conservació i la Restauració de Béns Culturals, que es va celebrar el 27 de gener, amb la difusió a les seues xarxes socials de part dels treballs de restauració i conservació dels fons museogràfics duts a terme.