La isla de Ibiza ha recibido esta semana las 1.170 dosis previstas de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Sin embargo, no todas se han quedado en la isla. En el ultracongelador del sótano del viejo Can Misses se han guardado 690 dosis (115 viales) mientras que 480 (80 botellitas de seis dosis) se han enviado a Mallorca. Estas casi 700 dosis se suman a las 1.700 que había reservado el Área de Salud de Ibiza y Formentera para la inoculación de segundas dosis de residencias de mayores y de profesionales en primera línea.

Así lo explicó ayer Eugènia Carandell, directora de Asistencia Sanitaria del Ib-Salut, durante la rueda de prensa para ofrecer detalles sobre el proceso de vacunación en las islas. Llama la atención que fuera Carandell quien compareciera y no Carlos Villafáfila, coordinador de vacunación en Balears, quien recientemente se ha sabido que se vacunó el primer día de la campaña. Así, fue Carandell la que tuvo que responder a la batería de preguntas sobre esta cuestión. Carandell insistió en que el stock de vacunas «es autonómico» y que los viales que llegan a cada isla no tienen por qué destinarse a esa isla en concreto.

Carandell explicó que el lunes comenzará a vacunarse al más de medio millar de los grandes dependientes «no institucionalizados» de las Pitiusas: 470 en Ibiza y 63 en Formentera. De administrarles las dosis se encargarán sus centros de salud, que les llamarán para acudir a sus domicilios.

Suplentes de vacuna

Carandell no aclaró si se aprovecharán estas mismas visitas para inocular el antídoto a sus cuidadores profesionales y declinó la responsabilidad de organizarlo en los centros de salud. «Lo saben todo de estas personas», apuntó la directora de Asistencia del Ib-Salut, que indicó que en las Pitiusas, al igual que en el resto de las islas, se aplicará el protocolo del «listado B» para aprovechar las vacunas sobrantes a la espera de lo que establezca el Ministerio de Sanidad. «Personas suplentes», indicó la directiva del Servei, que apuntó que en esta lista se incluirían, por ejemplo, los mayores de 80 años, a los que se comenzaría a vacunar cuando alguien no se presentara o en el caso de que sobraran dosis que, recordó, no se pueden desaprovechar. La directiva afirmó que calcula que en dos semanas se habrá administrado la primera dosis a estos grandes dependientes de las islas.

LAS CIFRAS 533 Grandes dependientes en las Pitiusas La conselleria balear de Salud prevé administrar en dos semanas la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los 533 grandes dependientes que tiene contabilizados en las Pitiusas: 470 en la isla de Ibiza y 63 en la de Formentera. De ello se ocuparán los dispositivos de vacunación de los centros de salud.

90% De usuarios de residencias vacunados Eugènia Carandell explicó ayer que el domingo estará vacunado el 90% de los usuarios de residencias de mayores y discapacitados, así como el 70% de los trabajadores.

Este domingo, recordó, acabará la vacunación en las residencias de mayores y discapacitados, donde se habrá inmunizado a 886 personas en las Pitiusas, con lo que «se habrá completado el grupo uno». «Se ha vacunado el 90% de los usuarios y el 70% de los profesionales», indicó Carandell, que destacó que se intentará convencer al 30% de los que aún no lo han hecho «porque son muy valiosos». La directora de Asistencia Sanitaria explicó que se ha vacunado a los equipos directivos de las residencias ya que están en contacto todos los días con los internos, que son personas vulnerables.

De momento, se desconoce dónde se llevará a cabo la vacunación masiva de la población en Ibiza y Formentera, donde la consellera de Salud ya adelantó que sería en grandes espacios. «Estamos trabajando, aún no lo podemos decir», apuntó Carandell.