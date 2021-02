Los fallecimientos por coronavirus en Ibiza saturan los servicios funerarios: «Es muy duro»

Esperando la normalidad. Los servicios funerarios se han estabilizado esta semana y desde Pompas Fúnebres esperan dar respuesta inmediata a todas las peticiones. No obstante, el elevado número de hospitalizaciones a causa del covid les mantiene alerta. La empresa ibicenca ha tenido que echar mano de sus trabajadores en Formentera ya que, como explica su gerente, no es sencillo contratar refuerzos para un servicio tan delicado y personal como el que ofrece una funeraria.

La pandemia está pasando una terrible factura emocional a muchas familias y sectores profesionales. Entre ellos, a quienes prestan servicios funerarios como es el caso de la empresa Pompas Fúnebres en Ibiza y Formentera. Su gerente, Ana Marí, confiesa que en las últimas semanas han vivido una «película de terror» y que están «totalmente colapsados» tras un mes de enero en el que han registrado 105 fallecimientos, un 30 por ciento más que el promedio de 75 mensuales.

El pasado fin de semana fue especialmente dramático, con picos de nueve decesos en un solo día cuando la media es de tres por jornada. «Después de 13 horas trabajando el domingo, salí de allí llorando», reconoce con la voz entrecortada Ana Marí, consciente del sufrimiento que padecen tanto las familias como sus propios empleados.

El pasado fin de semana fue especialmente dramático, con picos de nueve decesos en un solo día cuando la media es de tres por jornada. «Después de 13 horas trabajando el domingo, salí de allí llorando»

La plantilla de Pompas Fúnebres, formada por 30 personas, trabaja en grupos burbuja para respetar los protocolos sanitarios y evitar los contagios, aunque no siempre ha sido posible. La propia gerente tuvo que guardar 10 días de cuarentena por haber estado en contacto con un positivo, y el servicio se ha visto afectado y ha tenido que gestionar citas con hasta tres días de retraso por el «desbordamiento» sufrido, especialmente durante la última semana de enero.

«No tenemos más capacidad. Estamos siendo honestos con las familias y para que no vengan todos de golpe, tenemos que dar citas de un par de días según el servicio», explica Ana Marí, que no recuerda una situación de tanta gravedad en sus 22 años de servicio en la empresa funeraria.

El virus sobrepasa el trabajo

La responsable de Pompas aclara que no todos los decesos han sido causados por el covid, aunque el virus sí es el responsable de que hayan sobrepasado por primera vez el centenar de muertes en el inicio de 2021. Entre el lunes y el domingo de la pasada semana fallecieron 36 personas, ocho de ellas contagiadas por el coronavirus, lo que supone un 22,2% del total.

«No me gusta hablar de récords en estos temas, pero lo es. La situación es muy difícil para todos. Detrás de todos estos fallecimientos hay historias muy duras y familias que no pueden despedirse como quisieran. Aunque su familiar no haya muerto de covid, hay muchas restricciones», recuerda Ana Marí, aunque matiza que actualmente pueden acceder hasta 15 personas a las estancias del tanatorio, al contrario de lo que ocurría durante el confinamiento entre marzo y mayo.

Lo más duro, subraya Marí, «es lo que hay detrás» de las cifras: «La presión de todas esas familias que están perdiendo gente, algunos incluso a varias personas dentro de su familia». También está padeciendo ese estrés el personal de la principal funeraria de la isla, que trabaja en condiciones «especiales, con grupos que no pueden cruzarse y con muchas medidas de seguridad». «Lo más duro es todo el esfuerzo emocional y psicológico que están haciendo, como es el caso también de los sanitarios», puntualiza Marí.