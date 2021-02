El delegado de UGT en Can Misses y exconcejal del PSOE en Ibiza, Pedro Campillo, recibió la vacuna contra el covid el pasado 15 de enero, aunque no es un profesional de primera línea. Campillo niega, sin embargo, que se haya cometido ninguna irregularidad. «Llené un formulario que recibí por la intranet del hospital y por eso me vacuné; no he movido ningún hilo para pasar ante nadie. Soy una persona que me muevo por todo el hospital, además tengo 60 años», defendió Campillo ante los micrófonos de IB3.