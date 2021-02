El Consell d’Eivissa, la conselleria de Salut del Govern balear i l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia convoquen a la ciutadania a participar en el cribratge massiu amb tests d'antígens que es realitzarà al municipi de Sant Josep del 4 al 7 de febrer al Poliesportiu de Can Guerxo per tal de detectar la incidència de la COVID-19 i prevenir la seva propagació tallant les cadenes de contagi.

L’horari en que es podrà acudir a participar serà de manera ininterrompuda entre les 10 i les 18 hores del dijous, 4 de febrer, i de les 9 a les 18 hores les altres tres jornades.

Hi poden participar totes les persones residents al municipi de més de 16 anys. Tot i que no hi haurà cita prèvia, s’haurà de presentar un document d’identitat. A la cua, es donarà prioritat a les persones d’edat o amb mobilitat reduïda.

A més, per facilitar que persones amb mobilitat reduïda, persones majors o sense recursos dels municipis de Sant Josep que vulguin fer-se la prova puguin apropar-se, el Gremi del Taxi d'Eivissa i Formentera, ha organitzat un servei solidari i gratuït. Per a sol·licitar-ho, s’ha habilitat dos números de WhatsApp per tal de gestionar les peticions (646021860 i 630178644).

Per responsabilitat, per la salut de tothom, si residiu al municipi de Sant Josep, us animam a participar d'aquest cribatge massiu.