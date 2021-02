Mientras los nervios iban en aumento en el seno del Govern, en Palma, la presidenta Francina Armengol se revolvía contra sus socios de Podemos y Més desde Cala Rajada. «Lo que me quieran decir que me lo digan a mí directamente en una conversación y no a través de los medios de comunicación», respondió a las críticas de sus socios por los cargos vacunados Armengol.

«Lo que tenga que hablar con los socios de Govern lo hablaré con los socios de Govern y lo que quiera hablar Més que lo diga en el Consell de Govern donde tenemos los espacios y donde escucharemos todas las propuestas», despachó la presidenta las críticas de sus socios de Pacto al ser preguntada por los medios.

«Se cumple el protocolo»

La presidenta remitió a las explicaciones de la conselleria de Salud, insistiendo en que «no se vacuna a nadie por ser político, sino que se vacuna bajo criterios técnicos». Según Armengol, si alguien se saltara el protocolo «obviamente se han de tomar decisiones», pero defendió que en el caso de los altos cargos vacunados se han seguido y que son los técnicos quienes deciden a quién se administra la vacuna. Armengol defendió la vacunación de los casos concretos «por el trabajo técnico que hacen de atención directa a la enfermedad y a la gestión de residencias». «El protocolo se hace bajo criterios técnicos», trató de zanjar la presidenta.