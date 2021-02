Los sanitarios se manifiestan para pedir mejoras laborales

La marcha comienza a las 12 horas con salida del aparcamiento cercano al estadio de Can Misses y recorrerá las principales calles de la ciudad, pasando por delante del Consell de Ibiza. La previsión es que participen unos 80 coches.

Este colectivo, constituido hace algunas semanas, «es consecuencia del problema social ocasionado por la precariedad del sistema de salud pública en Ibiza y de los recursos sanitarios», explicaron en su presentación.

Inma Jiménez, una de las enfermeras que se encarga de la difusión de esta protesta y de explicar los motivos, aseguró: «El 99% de la plantilla de sanitarios es eventual». Y como ejemplo explicó lo que lo sufre en primera persona, «igual que muchos otros compañeros», subrayó.

«Estamos cansados de que nos tomen el pelo, yo actualmente no trabajo en el hospital porque no me han llamado y estoy disponible y me da mucho coraje que estén llamando a personal de fuera y los de aquí no tengamos opciones», denunció. Respecto a las reivindicaciones de Useiri, resumió: «Queremos contratos en condiciones, que no sean basura, y que nos paguen lo que nos corresponde como ocurre en Canarias, donde son 600 euros más o en Ceuta que son 800 euros».

Apoyo de Cs

La formación Ciudadanos de Ibiza (Cs) apoya la manifestación de la Useiri «para exigir mejoras laborales y económicas para los sanitarios que trabajan en las Pitiusas», señalaron ayer en nota de prensa.

El coordinador de Cs, Javier Torres, advirtió de que «se deben mejorar las condiciones salariales de los sanitarios y garantizar su estabilidad laboral para evitar la fuga de estos profesionales». Avanzó que Cs Balears ha presentado una pregunta, con solicitud de respuesta escrita al Parlament balear para saber cómo el Govern solucionará los problemas de personal sanitario en las Pitiusas y si plantea la indemnización económica por residencia para fidelizar al personal.