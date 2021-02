La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) lanza un aviso de auxilio a todas las administraciones para tratar de «sobrevivir» a la actual parálisis económica y advierte de que «muchas empresas están sufriendo pérdidas muy importantes». «Este año no va a ser de recuperación, sino de supervivencia, y necesitamos a las administraciones», subrayó ayer en rueda de prensa el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo.

Los empresarios afrontan este año con «mucho miedo», según destacó la secretaria general de la Pimeef, Maria Àngels Marí, mientras que el presidente de esta patronal en Formentera, Pep Mayans, advirtió que no se puede repetir un verano como el anterior. «Una bofetada la podemos aguantar, pero otra ya no», avisó.

El presidente de la Pimeef espera que en Semana Santa las segundas residencias de la isla incentiven la actividad de los locales que están abiertos todo el año y destacó que, pese a la incertidumbre, la próxima temporada turística no sólo se afronta con «ilusión», sino sobretodo con «necesidad».

La falta de reacción de las administraciones ha llevado a las pequeñas y medianas empresas «a un callejón sin salida que puede convertirse en un precipicio», según Rojo, que recordó las medidas que se reivindican desde hace meses: la rebaja en proporción a la caída de ingresos o eliminación de tasas, la revisión a la baja del IBI, la agilización de la tramitación de las ayudas y su incremento, y «un plan de rescate global del sector turístico».

Vacunación y empresas zombis

El presidente de la Pimeef aseguró que respeta el proceso de vacunación en marcha y que no va «a hacer sangre de ello», al tiempo que valoró que el Govern balear reivindique al Estado que, en el momento en que se inicie la inoculación de las dosis a la población en general, se considere que el turismo es «un sector estratégico» y se dé «prioridad» a las islas. Para justificarlo, Rojo recordó que las islas siempre han sido «solidarias» con otras comunidades, pero que ahora la caída del PIB y el incremento del desempleo en Balears, muy por encima de la media nacional, requieren «su rescate».

Alfonso Rojo advirtió de que los ERTE van a acabar en ERE, mientas que la secretaria general de la Pimeef destacó la existencia de «empresas zombis», aquellas que están aguantando sólo porque tienen personal acogido a un ERTE, pero que en el momento que este se extinga, «desaparecerán». Además, el presidente señaló que, con la crisis, se está incrementando «la economía sumergida».

También destacó que los empresarios ya «no tienen más capacidad para endeudarse» y que los bancos no prestan dinero porque no tienen garantías de su devolución. Por ello, el presidente de la Pimeef dijo que la vía para dar liquidez a las empresas debe ser la de los remanentes de las instituciones. Dicho esto, Rojo remarcó que los empresarios están «desanimados y crispados». «Que nadie piense que sólo estamos para contar dinero. Un empresario no duerme cuando no puede hacer frente a sus obligaciones de pago, y esto está pasando», dijo, al tiempo que señaló que la Pimeef «no saldrá a la calle a protestar», pero «tampoco será sumiso».