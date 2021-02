Perfil del paciente ingresado de covid en Ibiza: hombre sesentañero

En el caso de los hombres, la franja de edad que concentra más hospitalizados es la de los sesentañeros. Tres de cada diez de los varones que están hospitalizados tienen entre 61 y 70 años, seguidos, muy de cerca, de los de la década superior, es decir, los que aún no han cumplido los 80, que suponen un 24% de los hombres hospitalizados el lunes.

En ese momento había 22 ingresados de más de 80 años, seis de ellos nonagenarios. Exactamente la misma cantidad de hospitalizados por covid que tienen entre 20 y 40 años, detallan desde la gerencia del área sanitaria, que detalla que tres de los ingresados en estos momentos son treintañeros.

Las mujeres enfermas de coronavirus ingresan menos que los hombres en unidades de críticos

Las mujeres contagiadas de coronavirus que necesitan atención hospitalaria no sólo son menos que los hombres sino que, además, son más mayores. En Can Misses el lunes no había ninguna ingresada que tuviera menos de treinta años. Curiosamente, las hospitalizadas que superaban los 90 años eran seis, exactamente las mismas que hombres de esa franja de edad. Esto hace que la media de edad de las positivas en covid que necesitan atención hospitalaria sea superior a la de los hombres.

En el caso de las mujeres, la franja de edad que concentra más ingresadas es la de los setenta años. Un total de 14 enfermas, el 22,6%, tienen entre 71 y 80 años. Prácticamente la misma proporción de las que tienen entre 61 y 70 y entre 81 y 90. Estas tres décadas concentran seis de cada diez mujeres que han necesitado atención hospitalaria debido al coronavirus.

Las hospitalizadas más jóvenes son cuarentañeras: nueve tienen entre 41 y 50 años. El lunes Can Misses no contabilizaba ninguna de menos 40 años, indican desde la gerencia sanitaria.

El último estudio publicado por el servicio de Epidemiología detalla, además, que las mujeres enfermas de coronavirus ingresan menos en unidades de críticos. La mitad que los hombres, de hecho. Únicamente el 1% de las contagiadas empeoran hasta el punto de entrar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que en el caso de los hombres son el 2%. Esta situación se da tanto en el total de contagiados como en todas y cada una de las franjas de edad, indica el estudio de Epidemiología, que señala también que el porcentaje de los hombres que ingresan el planta (un 9%) es tres puntos superior al de mujeres (un 6%).