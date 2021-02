Las muertes por coronavirus en Ibiza no dan tregua ni un día en la última semana

Con ellos tres ya son 65 las víctimas mortales del coronavirus en las Pitiusas desde el inicio de la pandemia, 32 sólo en lo que va de año. Es decir, que los 32 primeros días de 2021 concentran prácticamente la mitad de los fallecimientos por covid registrados hasta el momento. Salud notificó ayer en Baleares siete fallecimientos por covid y casi la mitad correspondían a Ibiza.

En esa misma jornada, los médicos constataron la curación de 199 afectados, la cifra más elevada desde el pasado miércoles. Estas altas superaron a los diagnósticos de coronavirus confirmados por el laboratorio de Microbiología de Can Misses: 160, seis de ellos en Formentera. Así, entre las altas, los fallecimientos y los nuevos positivos, los casos activos de coronavirus en las Pitiusas son 3.894, un 1% menos respecto al día anterior. Lo importante, sin embargo, es la reducción respecto al mismo día de la semana pasada, prácticamente un 3%. Es la primera vez desde que se dispararon los contagios en la isla tras las fiestas que los casos activos caen de una semana para otra tras diez días en los que se apreciaba, jornada tras jornada, que el incremento era cada vez menor.

Los hospitalizados continúan aumentando y son ya 175 (dos más que el día anterior)

Los positivos detectados ayer en Ibiza supusieron más de la mitad de los detectados en todas las islas (52,7%) y fueron 51 más que los diagnosticados en Mallorca.

Más hospitalizados

Los hospitalizados, sin embargo, continúan aumentando y son ya 175 (dos más que el día anterior). De ellos, 32 están en unidades de críticos. El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 155 enfermos de coronavirus: 135 en sus plantas Covid y 20 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La zona ampliada de la unidad cuenta con tres pacientes no contagiados. A estos 20 que están en la unidad de críticos de Can Misses hay que sumar los seis que ha sido necesario trasladar al Hospital Son Espases, en Mallorca, ante la imposibilidad de seguir ampliando la UCI ibicenca debido al elevado número de profesionales en vigilancia. Además de los hospitalizados en Can Misses y Son Espases hay 14 en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, seis en la UCI.

Éstos se redujeron ayer a 157, cifra más baja desde los 150 registrado el 21 de enero. Contagiados están 106, once menos que el lunes, según el Área de Salud.

La inmensa mayoría de los contagiados, el 95,5%, están en estado leve o, incluso, asintomático y permanecen autoaislados en sus propios domicilios. Estos son un total de 3.719. De ellos, 3.547 corresponden a Ibiza y los 172 restantes, a Formentera. Los afectados en esta isla son 173, ya que uno de ellos está hospitalizado, detalla la gerencia del Hospital Can Misses.