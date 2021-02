Críticas a los requisitos de las ayudas de Santa Eulària

La Pimeef no sólo considera que las ayudas económicas de l Govern balear, Consell y los ayuntamientos son «insuficientes», sino que también son «lentas y no accesibles para todo el mundo». Así, el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, criticó que a la línea de ayuda que acaba de anunciar Santa Eulària por un valor de un millón sólo pueden acceder las empresas que en 2020 bajaron su facturación un 60%. «Que haya bajado un 60% significa la quiebra», advirtió Rojo en contra de este requisito, al igual como el que también exigen el resto de instituciones de que no haya deudas pendientes. «¿Qué empresario no debe ahora nada? Los ayuntamientos no han puesto toda la carne en el asador», lamentó el presidente .