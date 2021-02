La conselleria de Salut del Govern balear, l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i el Consell d'Eivissa convoquen a la ciutadania a participar en el cribratge massiu amb tests d'antígens que es realitzarà al municipi del 4 al 7 de febrer al Poliesportiu de Can Guerxo per tal de detectar la incidència de la Covid-19 i prevenir la seva propagació tallant les cadenes de contagi.

Des de l’Ajuntament s’ha fet una crida «a tota la ciutadania per tal que participi en aquest cribratge, que ens ajudarà a detectar persones que sense saber-ho poden estar posant en perill a la gent del seu entorn. Estic segur que amb la responsabilitat de tots sortirem d’aquesta molt abans i que, com sempre, els nostres vesins i vesines donaran exemple amb una participació molt alta en aquests cribratges», ha dit l’alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas.

Cribatge per zones a Sant Josep

Per tal d’organitzar el cribratge, s’ha dividit en dues zones el municipi. La Zona 1 inclou tota la part nord, que inclou les cales de Ponent des de Cala d’Hort, les poblacions de Sant Agustí, tota l’àrea de Cala de Bou, Sant Josep i Benimussa. La Zona 2 va des Cubells fins al llindar de Vila, pel sud; per l’interior, inclou tots els residents des de Can Pep Xica fins al Pla de Sant Jordi, inclòs Platja d’en Bossa, Sant Francesc i tot l’àmbit de ses Salines.

S’ha previst que la població d’aquestes dues zones disposi d’un dia feiner i un en cap de setmana per poder participar al cribratge. Així, els habitants de la Zona 1 podran acudir a Can Guerxo els dies 4 i 6; els de la Zona 2 ho podran fer els dies 5 i 7 de febrer. L’horari en que es podrà acudir a participar serà de manera ininterrompuda entre les 10 i les 18 hores del dijous, 4 de febrer, i de les 9 a les 18 hores les altres tres jornades.

Hi poden participar totes les persones residents al municipi de més de 16 anys. Tot i que no hi haurà cita prèvia, s’haurà de presentar un document d’identitat. A la cua, es donarà prioritat a les persones d’edat o amb mobilitat reduïda.

Un dispositiu sanitari de 35 persones

Per part de la conselleria de Salut s’ha informat que 35 persones formaran part del dispositiu sanitari que es farà càrrec de prendre les mostres en els 10 punts de cribratge que s’habilitaran al poliesportiu, sense comptar el personal necessari per la logística de l’operatiu i la seguretat del recinte.

Per als dies habilitats per al cribratge de la població de la Zona 1 s’ha organitzat un servei especial d’autobusos que operarà en ruta circular amb sortida i destinació a Cala de Bou i parades també a Sant Agustí i Sant Josep. La primera expedició sortirà a les 9 hores des de l’avinguda de Cala de Bou i n’hi haurà una de nova cada hora i mitja aproximadament.

Te puede interesar: Pitiusas y Baleares Habrá test masivos de antígenos en Sant Josep y Santa Eulària

L’Ajuntament de Sant Josep vol agrair també la implicació desinteressada del sector del taxi, que s’ha ofert per a recollir a les persones de més edat i amb problemes de mobilitat i portar-les de forma gratuïta al poliesportiu de Can Guerxo. Per a sol·licitar-ho, s’ha habilitat dos números de WhatsApp per tal de gestionar les peticions (646021860 i 630178644).