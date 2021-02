La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares ha decidido abrir formalmente una investigación por el uso presuntamente irregular de una tarjeta del Consell de Ibiza, por parte de la que fue vicepresidenta segunda, Marta Díaz (antes del PSOE y actualmente consellera no adscrita). En un caso que destapó Diario de Ibiza.

El organismo ha comunicado esta semana la apertura de la investigación al Parlament, que fue el denunciante a través de una iniciativa presentada por el PP. La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobó hace un año la petición por unanimidad.

El PP solicitó que la Oficina Anticorrupción examinase el asunto tras publicarse que Díaz, siendo consellera de Interior, Industria, Comercio y Relaciones Institucionales, habría realizado diferentes gastos con la tarjeta de crédito institucional, como pagos en restaurantes, peluquería, salas de cine o productos de cosmética personal.

Aunque se ha comunicado ahora la apertura formal de la investigación, la Oficina lleva meses recabando información y documentación, además de estudiar la normativa del Consell para aclarar si esos gastos pueden estar realmente justificados o no, según ha explicado a Europa Press el director de la Oficina, Jaume Far.

Tras estudiar los gastos cargados a la tarjeta oficial, el organismo considera que sí pudo haber irregularidades y por ello ha decidido continuar con el procedimiento.

Este diario reveló que Marta Díaz dejó sin justificar algo más de 1.500 euros de la tarjeta institucional que empleaba para sufragar sus costes de representación por el cargo que ocupaba. Al no presentar los tiques que justificaban dicha cuantía, Díaz tuvo que devolver este dinero de su bolsillo. Posteriormente, Díaz también tuvo que devolver, tras ser requerida por la institución, otros 1.350 euros no justificados de un viaje a Madrid para asistir a la cena de entrega de los controvertidos premios Dedales de Oro.

Entre los gastos efectuados con la tarjeta institucional que la consellera no justificó (y tuvo que pagar de su bolsillo) figuran dos pagos en una peluquería, carburante a pesar de que Díaz no tiene carnet de conducir y dos entradas de cine. Aparte, Díaz sí justificó en el Consell la compra de una crema para el cuerpo de la marca Guerlain, con un coste de 44,50 euros (se pagó en efectivo), en el aeropuerto de Orly de París (donde asistió a la feria de moda Who's next?). También el tique en un bar-restaurante del barrio de Salamanca de Madrid de tres combinados de alcohol, un mojito y «una consumición mínima» por valor de 56 euros. Fue a las 2.14 horas de la madrugada del sábado 23 de enero de 2016, cuando se celebraba la feria turística Fitur.

Asimismo, Díaz pasó al Consell los tiques de dos comidas en la playa de Cala Jondal (los días 12 y 13 de agosto de 2017, que eran un sábado y domingo), con la justificación de que era por la moda Adlib

La Oficina ha hecho una cuantificación del gasto supuestamente injustificado, si bien la cifra no está cerrada. La afectada ha presentado alegaciones ya en varias ocasiones.

Díaz presentó en octubre de 2019 su baja del PSOE, tras casi una década de militancia, antes de que la formación socialista le abriera un expediente disciplinario. La exvicepresidenta segunda del Consell decidió conservar su acta de consellera insular electa "para defenderse" aseguró estar sufriendo "una campaña brutal de desprestigio".