La Policía Local de Ibiza ha levantado durante la pasada noche un total de 48 denuncias por incumplir con las medidas de seguridad establecidas para hacer frente al covid. Las infracciones se han detectado durante el control realizado junto con la Policía Nacional, han explicado desde Comisaría.

La mayoría de las denuncias se han interpuesto en una reunión de jóvenes en el paseo de ses Figueretes. A las 20.30 horas, los agentes detectaron a un grupo de personas no convivientes que se encontraban bebiendo a la vía pública, sin respetar las medidas de distanciación y seguridad y sin llevar la mayoría de ellos la mascarilla, han informado los agentes. Los jóvenes, además, se encontraban ensuciando la calle. Se han levantado 14 actas por no hacer uso de la mascarilla y 14 por vulnerar la prohibición de reunirse con personas no convivientes.

Los agentes también levantaron dos actas por llevar una pistola de aire comprimido y una navaja multiuso, que fueron confiscadas, y cuatro más por consumir alcohol a la vía pública.

La segunda intervención tuvo lugar en una fiesta con personas no convivientes en un domicilio privado. Las patrullas de Policía interpusieron cuatro denuncias por vulnerar la prohibición de reuniones con personas fuera del núcleo de convivencia y por tener la música en un volumen alto, causando molestias al vecindario.

Durante el control de vigilancia de la normativa covid, la Policía ha levantado también tres actas más por reuniones con no convivientes y ha interpuesto 13 denuncias a peatones que no llevaban mascarilla.