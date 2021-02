El PP exige al Govern la lista de vacunados en Can Misses

Marí encendió la polémica al hacerse eco de un «rumor», como ella misma admitió, de que en el edificio del Ib-Salut de Palma «está vacunado todo el mundo» y que en el Hospital Can Misses «todo el personal que no es de primera línea está vacunado. Solo faltaría que fuera verdad», apostilló, algo a lo que la consellera Patricia Gómez no quiso responder: «Omitiré todas las falsedades que ha dicho», le espetó.

Marí aseguró que podía entender que se hubiera paralizado el proceso de vacunación por problemas de distribución, pero no que se vacune primero «al personal que no está en contacto estrecho con el covid» como «directores, gerentes, administrativos o incluso traductores». «Tampoco compartimos que se retrasara una semana la campaña de vacunación y una más en Ibiza y Formentera y que nos obliguen a enviar a Mallorca y Menorca las pocas dosis que tenemos en las Pitiusas».

Los concejales

Además, la diputada popular, como luego hizo también Ciudadanos, reclamó la dimisión de los concejales socialistas que se han vacunado en Maó y Pollença, aunque no dijo ni una palabra del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

La consellera Gómez sí defendió al concejal socialista de servicios sociales de Maó, argumentando que «está en contacto cada día con la residencia» de la localidad y que él «no se quería vacunar y fue la enfermera gestora de casos la que le dijo que se tenía que vacunar». Gómez defendió la estrategia de vacunación en las islas y la «profesionalidad» tanto de los coordinadores como de los sanitarios. Aseguró que la intención del Govern es vacunar pronto a la población para poder doblegar la curva e impulsar la economía de las islas y acusó al PP de haberse instalado en la «demagogia».

Armengol: «Estamos preparados para vacunar de forma masiva si las dosis llegan»

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, reiteró ayer que la comunidad cuenta con los medios necesarios para inmunizar a la población balear en tres meses, por lo que el Ejecutivo autonómico ya prepara la infraestructura para vacunar de forma masiva cuando lleguen más dosis. Durante el pleno del Parlament, la presidenta insistió en que la primera dificultad que presenta el proceso de vacunación «es la falta de producción», por lo que ha reclamado a las industrias farmacéuticas que la agilicen. Según la líder del Ejecutivo balear, si las dosis llegan de forma masiva, el archipiélago estará preparado para vacunar muy rápido porque ya está preparando la infraestructura.

Por su parte, la portavoz del Grupo parlamentario Cs, Patricia Guasp, reprochó a la presidenta que «no es posible que haya personal sanitario suficiente para llevar a cabo una vacunación masiva contando solamente con los trabajadores del sistema sanitario público». En este sentido, Guasp criticó que el PSIB siga a Unidas Podemos «al caer en la demonización de la sanidad privada registrando una Proposición No de Ley en la que se insta a contar, exclusivamente, con los recursos del Ib-Salut» para la vacunación. Europa press