Una portada histórica para Manel Marí

La revista que dirige el filólogo Enric Ribes ha contado para la ocasión con firmas de Ibiza y Formentera, pero también de Mallorca, Valencia o Cataluña, que diseccionan su obra desde diferentes puntos de vista o que cuentan anécdotas que acercan al lector al que es uno de los poetas más premiados de la literatura ibicenca, a pesar de su pronta desaparición, y una de las voces más prometedoras de la literatura en catalán.

«No es el primer monográfico de la revista como tal. Hace años ya dedicamos uno a Joan Marí Cardona y Marià Villangómez, pero sí es el primero dedicado a una sola persona», recuerda Maurici Cuesta, del consejo redactor de Eivissa. «En los últimos tres años hemos hecho tres homenajes a Manel Marí coincidiendo con este aniversario: en 2018, el año de su muerte, con un artículo de Isidor Marí; el año pasado con seis artículos en un cuadernillo central, y este año con el número monográfico», señala Cuesta, que destaca la aportación de García Ninet: «Nos ha ayudado mucho, nos ha puesto en contacto con personas de fuera de Eivissa, críticos literarios, profesores universitarios, incluso antiguos profesores de Manel Marí, manelófilos de diferentes lugares que no hubiéramos encontrado sin su colaboración».

"Hay gente de diferentes lugares y condiciones con un interes común. Manel Marí es la argamasa que les une a todos" Maurici Cuesta - Consejero redactor de la revista Eivissa

Cuesta destaca también que es la revista con más colaboradores de la historia: «Normalmente en cada número participan diez o doce firmas, y en esta ocasión son 44, muchos de ellos con aportaciones poéticas inéditas, algo muy destacable».

La revista comienza con un texto del sociolingüista Isidor Marí sobre la conexión entre Manel Marí y su admirado cantante Tom Waits y después aparecen firmas como las de Francesc Mompó, Jean Serra, Juli Camarasa, Enric Soria, Vicent Ferrer Mayans, Julio Herranz, Felip Cirer, Pere Rosselló Bover, Sebastià Alzamora, Sam Abrams o Pau Sanchis Ferrer, entre muchos otros.

El homenaje poético central incluye piezas dedicadas a Manel Marí de Carles Moya, Enric Cassasses, Maria Teresa Ferrer, Manuel Forcano, Pere Gomila, Ramon Guillem, Bernat Joan i Marí, Marc Granell, Eduard Marco Escamilla. Iolanda Bonet, Joan Martorell, Begonya Mezquita, Carles Mulet, Miguel de Palol, Jaume Pérez-Montaner, Bartomeu Ribes, Manel Rodríguez-Castelló, Isabel Robles, Pau Sarradell, Marià Torres i Torres y Sergi Torró. Muchos de ellos compañeros del poeta desaparecido en recitales y presentaciones poéticas en Balears, Valencia y Cataluña a lo largo de los años.

Las páginas están ilustradas con decenas de fotos, algunas publicadas en diferentes medios, pero la mayoría inéditas, muchas del archivo familiar firmadas por la hermana del poeta, Marta García Marí.

Cuesta muestra su ilusión de que, aunque participan algunos de los colaboradores habituales de la revista, muchos otros son nuevos: «Algunos no habían colaborado nunca y otros puede que nunca lo vuelvan a hacer, pero esto es una muestra de lo que representaba Manel Marí, hay gente de diferentes lugares y condiciones con un interés común, Manel Marí es el elemento aglutinador, él es la argamasa que los une a todos».

Este número es también el de tirada más amplia de la revista Eivissa, con un total de 1.200 ejemplares en lugar de los 900 habituales. Se repartirá, como es habitual, uno a cada socio del IEE -alrededor de 500-, tres a cada uno de los colaboradores, otros a bibliotecas públicas y universidades de todo el ámbito catalán y el resto se dedica a la venta.

Estaba previsto que la revista fuera presentada en un acto público este viernes, 5 de febrero, en el auditorio de Can Ventosa, pero al final se ha aplazado por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. «Tenía que venir parte de la familia del poeta desde Valencia, el escritor Sebastià Alzamora desde Mallorca y Enric Ribes desde Barcelona y estamos cerrados, así que ya veremos», explica Maurici Cuesta, que señala como nueva fecha el 4 de marzo también en Can Ventosa, aunque siempre sujeto a que haya o no restricciones en esa fecha.

De todas formas, la revista ya está en las librerías al alcance de los lectores y se está repartiendo entre los socios: «Hemos decidido difundirla y ya la presentaremos, la función de una revista como esta, y más una tan esperada, es que esté en la calle y pueda ser consultada. No tenía sentido tener 1.200 revistas guardadas en cajas sin saber hasta cuándo», termina Cuesta.