La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) lanza una nueva llamada de auxilio a las administraciones para «sobrevivir» este año. «2021 no va ser un año de recuperación, sino de supervivencia, y necesitaremos a las administraciones», ha asegurado esta mañana en rueda de prensa el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo. Los empresarios afrontan este año con «mucho miedo», ha agregado la secretaria general de la Pimeef, Àngels Marí, mientras que el presidente de esta organización patronal en Formentera, Pep Mayans, ha advertido de que no se puede repetir un verano como el anterior. «Una bofetada la podemos aguantar, pero otra no», ha remarcado.

Rojo lamenta que la falta de medidas de las administraciones para paliar la crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a las pequeñas y medianas empresas «a un callejón sin salida». La Pimeef insiste en las mismas medidas que reivindica desde hace meses: la rebaja o eliminación de tasas municipales, la revisión a la baja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la agilización en la tramitación de las ayudas y, sobre todo, «un plan de rescate global del sector turístico».

En este sentido, el presidente de la Pimeef ha asegurado que su organización se muestra «respetuosa» con el proceso de vacunación y valora que el Govern balear reivindique al Estado que, en el momento que se inicie la inoculación de las dosis a la población en general, se considere que el turismo es «un sector estratégico» y se dé «prioridad» a Balears. Para justificar esta demanda, Rojo ha recordado que las islas siempre han sido «solidarias» con otras comunidades autónomas durante muchos años, pero que ahora la caída del PIB y el incremento del desempleo en Balears, muy por encima de la media nacional, requiere que las islas sean «rescatadas».

La Pimeef no sólo considera que las ayudas económicas de las administraciones son «insuficientes», sino que también son «lentas y no accesibles para todo el mundo». Así, Rojo ha criticado que la línea de ayuda que acaba de anunciar el Ayuntamiento de Santa Eulària por un valor global de un millón de euros contempla como requisito la justificación de una bajada de ingresos del 60% durante el año pasado. «Aquel que haya bajado un 60% significa la quiebra», ha advertido Rojo. «Los ayuntamientos no han puesto toda la carne en el asador», ha lamentado. La Pimeef reclama que la bajada de tasas sea acorde a la reducción de los ingresos de las empresas.

"Que nadie piense que los empresarios sólo estamos para contar dinero" Alfonso Rojo - Presidente de la Pimeef

Por su parte, Àngels Marí ha destacado que muchos asociados de la Pimeef se quejan de las diferencias de tipos del IBI en los municipios de la isla. El Estado marca un mínimo y un máximo, pero cada ayuntamiento decide qué tipo aplica. Así, según Marí, en Vila se aplica un 0,70, en Santa Eulària y en Sant Josep un 0,40, el más bajo de la isla; en Sant Antoni, un 0,78, en Sant Joan, un 0,65 y en Formentera, un 0,68. Esto supone, por ejemplo, que por un inmueble con un valor de catastro de 200.000 euros en Sant Josep se pagan 800 euros por el IBI y en Sant Antoni 1.560 euros. «Es el momento para reducir a la baja e igualar todos los municipios, porque no hay tantas diferencia entre unos y otros», ha justificado Marí.

Empresas zombis que desaparecerán

La secretaría general de la Pimeef también se ha referido a las denominadas empresas zombis, aquellas que están aguantando sólo porque tienen personal acogido a un ERTE, pero que en el momento que este se extinga, «desaparecerán». Además, el presidente ha señalado que, con la crisis, se está incrementando «la economía sumergida» en la isla.

Asimismo, Rojo ha recalcado que los empresarios ya «no tienen más capacidad para endeudarse» y que los bancos no prestan porque no tienen garantías de su devolución. Por ello, el presidente de la Pimeef ha dicho que la vía de liquidez para las empresas deben ser los remanentes y superávits de las administraciones.

Dicho esto, Rojo ha remarcado que los empresarios están «desanimados y crispados». «Que nadie piense que los empresarios sólo estamos para contar dinero. Un empresario no duerme cuando no puede hacer frente a sus obligaciones de pago, y esto está pasando», ha dicho, al tiempo que ha señalado que la Pimeef «no saldrá a la calle a protestar», pero «tampoco será sumiso» con las instituciones, a las que ha pedido «implicación y empatía».