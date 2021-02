La Policía Local de Ibiza y la Policía Nacional han levantado este fin de semana un total de 90 denuncias relacionadas con el incumplimiento de las medidas de seguridad para hacer frente al covid. La mayoría de las infracciones, 50 en total, han estado por no hacer uso correcto de la mascarilla, han informado desde el Ayuntamiento de Vila.

Los agentes también han formulado 24 denuncias para vulnerar las restricciones de movilidad entre las 22 y las 6 horas, 14 por no respetar la prohibición de reunirse con no convivientes y dos denuncias a establecimientos, una por permitir consumir a la puerta del local y otra porque un camarero no llevaba mascarilla.

Las sanciones por reuniones con no convivientes se han interpuesto en dos fiestas a domicilios y un botellón en la calle, en el barrio de can Escandell, el pasado viernes.

Desde la Policía Local de Ibiza se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y se recuerda que Ibiza está en nivel de alerta 4, por el que las infracciones graves pueden ser consideradas muy graves con sanciones que van de los 60.001 a los 600.000 euros y las infracciones leves son consideradas graves, y tienen sanciones de 3.001 a 60.000 euros. El no hacer uso correcto de la mascarilla está sancionado con 100 euros.