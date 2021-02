El número de fallecidos con coronavirus en las Pitiusas aumentó ayer de forma considerable al registrar el mayor número de muertos por el virus desde el inicio de la pandemia: cuatro. Se trata de tres hombres de 73, 82 y 86 años y una mujer de 94, según detalló el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Los cuatro tenían patologías previas y estaban hospitalizados de las plantas Covid del Hospital Can Misses. A estos cuatro fallecimientos hubo que añadir uno más, ocurrido el sábado pero notificado ayer por la gerencia sanitaria: una mujer de 68 años que en el momento de su muerte se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así, en estos momentos ya son 62 las víctimas mortales del covid en las Pitiüses, 29 de ellas en lo que va de año. La notificación de ayer supone que Ibiza y Formentera cerraron enero de 2021 con 25 fallecimientos por coronavirus, uno cada 29 horas y 45 minutos.

En la última jornada, el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses diagnosticó de coronavirus a 33 personas, todas ellas en Ibiza. Aunque se trata de una cifra inferior a lo habitual, hay que destacar que los domingos únicamente se hacen pruebas urgentes, a los pacientes que tienen que ingresar, a las que los tres últimos fines de semana se han sumado las de los cribados. Entre los fallecimientos, los nuevos casos y las tres altas que dieron los médicos, los casos activos de coronavirus en las Pitiüses en estos momentos son 3.936, un 6% más que hace una semana y un 76% más que hace dos.

173 hospitalizados

De ellos están ingresados 173, un 4,4% del total de casos. El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 167 contagiados, 143 en sus plantas Covid y 24 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A éstos hay que sumar los seis positivos que ha sido necesario derivar a la UCI del hospital de Son Espases, en Mallorca, debido a la falta de personal causada por el elevado número de profesionales en vigilancia.

Ayer aún no se habían incorporado a la plantilla de Can Misses los dos intensivistas que la consellera balear de Salud prometió el viernes. Llegarán en los próximos días, indicaron desde la gerencia. Sí están ya desempeñando sus funciones las once enfermeras que reforzarán esta semana tanto el hospital como los centros de salud. El número de profesionales sanitarios contagiados o apartados de sus funciones ante la sospecha de ser positivos se reduce muy despacio: 183 en vigilancia (siete menos que el viernes) de los que 117 están contagiados.

A los hospitalizados en la sanidad pública hay que sumar los trece que, según los datos de la conselleria balear de Salud, están ingresados en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: siete en planta y seis en su propia UCI.

La grandísima mayoría de los afectados, un 95,6% (un total de 3.763), permanecen en sus casas dado que su estado es leve o, incluso, asintomático. De ellos, 3.594 están en Ibiza y otros 169 en Formentera. Los afectados de esta isla son 170, ya que uno de ellos está hospitalizado.

113 inmunizados

Los equipos de vacunación contra el covid administraron ayer la segunda dosis del antídoto de Pfizer a 113 personas de Sa Residència, en Jesús, según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera. De ellos, 76 son usuarios y los 37 restantes, trabajadores. Además, aprovecharon para inocular las primeras dosis a trabajadores y usuarios que aún no la habían recibido

Hasta el momento se ha completado la vacunación de 613 personas en las Pitiüses, todas de residencias de mayores. Mañana está previsto hacer lo mismo en la de Can Raspalls, de personas con discapacidad y enfermedad mental.