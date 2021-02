La Policía Local de Sant Antoni ha denunciado a un conductor tras dar positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 0,89 mg/l en aire espirado, más del triple de la tasa legal permitida en España que es de 0,25 mg/l, han informado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Los agentes procedieron a realizar las correspondientes diligencias penales contra el conductor por un posible delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, siendo citado para comparecer ante los Juzgados de Ibiza esta semana. Además, el conductor también fue denunciado por encontrarse en la vía pública sin causa justificada durante el horario de toque de queda.

La denuncia se produjo en el control que realizó la Policía Local el sábado en la rotonda de la Avenida Sant Agustí con Avenida Dr.Fleming con el fin de controlar la circulación de las personas durante el horario restringido por motivos del covid.

Sanciones covid

La policía Local de Sant Antoni también ha levantado en la última semana un total de 72 actas por incumplir las restricciones establecidas en el nivel 4 reforzado, ampliado hasta el 13 de febrero, para hacer frente a la propagación del covid, han informado..

ha interpuesto 26 denuncias por transitar por la vía pública sin llevar la mascarilla obligatoria, 19 por no llevar la mascarilla ni guardar la distancia de seguridad, cuatro por no llevar la mascarilla colocada adecuadamente y otra más por no llevar mascarilla y fumar sin guardar la distancia.

Además, los agentes han levantado 21 actas por permanecer en la vía pública sin causa justificada en el horario de toque de queda y otra acta por circular sin mascarilla en el interior de un vehículo con una persona no conviviente.

La Policía Local ha recordado de nuevo a la población la necesidad de cumplir con las restricciones para frenar el índice de contagios y han pedido responsabilidad y seguir estrictamente las medidas sanitarias para proteger la salud de todos.

Por otra parte, la campaña de la DGT de vigilancia y control del transporte escolar y de menores, realizada en la última semana en colaboración con el departamento de Transporte del Consell d'Eivissa, ha finalizado con siete autobuses controlados, los cuales cumplían todos con la normativa vigente.