El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha anunciado esta mañana que la institución insular también participará en el paquete de ayudas conjunto del Govern balear y los ayuntamientos para los pequeños comercios que se han visto afectados por las restricciones para tratar de tumbar la curva de contagios del covid en la isla. Inicialmente, el Govern ha previsto 1,4 millones de euros para que los ayuntamientos, que deben aportar la misma cuantía, distribuyan estas ayudas. Ahora, el Consell aportará otros 1,4 millones, con lo que la partida global ascenderá a 4,3 millones.

Marí ha hecho este anuncio tras la firma del convenio, esta mañana, con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, para sacar la primera línea de ayudas, la que el Govern y el Consell (2,3 millones cada institución) destinarán a las empresas de restauración, bares, cafeterías, comercios mayoristas (que dependen de los suministros a restaurantes), gimnasios y academias de danza.

Esta semana saldrá la convocatoria de estas ayudas, que supondrán 1.500 euros mensuales para cada empresa (máximo 3.000 euros si tienen más de un local) hasta marzo, para aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar por las medidas decretadas por el Govern para contener los contagios del coronavirus. En total, las dos líneas de ayuda sumarán nueve millones de euros en Ibiza. El presidente del Consell ha reconocido que «no es suficiente» y Armengol también ha dicho que las ayudas (estas u otras líneas) serán «necesarias durante más tiempo».

Las empresas que opten a esta ayuda tendrán 20 días para solicitarla de manera telemática y mediante una declaración responsable al objeto de «agilizar» su tramitación. La distribución de las ayudas se hará por municipios en función del porcentaje del número de empresas del sector. Así, se prevé que en Vila se distribuyan 1,4 millones de euros en ayudas, 1,3 millones en Santa Eulària, 950.000 euros en Sant Josep, 734.000 en Sant Antoni y 245.000 en Sant Joan.

El presidente, Vicent Marí, ha explicado que sólo se pueden acoger a estas ayudas aquellas empresas con actividad fuera de la temporada. Se calcula que algo más de un millar de empresas ingresarán esta ayuda, que, según el presidente, se espera que será «suficiente» para cubrir todas las solicitudes. En el caso de que la demanda fuera más alta, Marí ha dicho que se ampliará la dotación económica para no dejar a ninguna empresa fuera.

Situación epidemiológica

Por su parte, la presidenta de la Comunitat Autònoma ha insistido en que la situación epidemiológica de Balears es de «riesgo extremo» y que en Ibiza es «altamente delicada», con una incidencia acumulada a 14 días de 2.151 casos por cada 100.000 habitantes, «muy lejos» de los 250 que marca el nivel 4 de «riesgo extremo»

Armengol ha destacado que la incidencia acumulada a siete días es de 862, lo cual constata «una evolución positiva», aunque, ha insistido, «muy lejos aún de poder convivir con esta situación sanitaria». En este sentido, Vicent Marí ha dicho que «hay ciertos indicios de que se ha tocado techo» y que «en las próximas semanas la presión hospitalaria», que es lo que «más preocupa, disminuya».

Armengol ha remarcado que la situación del hospital Can Misses es «complicada», con 136 pacientes covid en planta y 18 en la UCI (más dos con otras patologías). Por ello, se ha decidido trasladar a enfermos críticos a Son Espases, en Mallorca, que es «el hospital de referencia de Balears». «Se hace con todos los hospitales más pequeñas cuando tienen una situación complicada», ha indicado, al tiempo que ha apuntado que también se trabaja en el refuerzo del personal sanitario de Can Misses. Hasta ahora, 29 sanitarios de otras islas han reforzado la asistencia en Can Misses, según Armengol.

Temporada turística

Asimismo, los dos presidentes han coincidido en que la próxima temporada turística «no puede quedar en blanco», lo cual dependerá de que se acelere el ritmo de vacunación y que el Gobierno central y la UE coordinen controles efectivos en las entradas a las islas. «Estamos a tiempo de trabajar estas cosas», ha destacado Marí.