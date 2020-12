Lotería de Navidad 2020: El estado de alarma y el covid marcan en Ibiza los números más pedidos para el Gordo

Sorteo. Cada año, los números terminados en 5 y 7 son los más solicitados por los clientes de la lotería de Navidad. Otras reclamos tradicionales son el 13, el 69 y los dos últimos dígitos del año en curso, una tendencia que se ha mantenido en 2020 pese a las connotaciones de mal agüero que se le podrían achacar. Igualmente, la fecha del estado de alarma y el 19, por el covid, han sido las nuevas peticiones que se han encontrado los loteros.

Por mucho que se odie el número 2020 después de un año tan aciago, no parece que haya tenido ningún efecto disuasorio en las ventas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Lejos de percibirse como una invitación al mal augurio, ha sido una de las terminaciones más demandadas para aspirar a que la fortuna sonría durante esta mañana.

En la administración número 3 de Vila, en la avenida Isidor Macabich, su administrador, José Antonio Arias, recuerda que los dos últimos dígitos de un año en curso siempre son una de las opciones más solicitadas por los clientes. «El año pasado lo fue el 19 y antes el 18 o el 17 y este año también se han acabado los décimos terminados en 20», apunta, descartando por completo que se haya percibido como un número gafe de cara al sorteo. «Pero es que también se nos ha acabado el 19», constata.



El número del estado de alarma

En la administración de lotería número 2, en la calle Bisbe Torres, su propietaria, Cristina Molina, confirma esta tendencia en el año del coronavirus. «Se han agotado todos los números acabados en 19, por el covid-19». Además, al igual que en la administración número 3, Molina se ha encontrado con muchos clientes que le pedían el 14320, por el 14 de marzo de 2020, la fecha en que se decretó el estado de alarma. Este número fue de los primeros agotarse en todo el país, pero esta lotera de la Marina tenía una fecha muy cercana, el 16320. «Agoté todos los décimos en seguida».

Al margen de las opciones específicas de este año, los clientes repiten con las terminaciones más solicitadas sorteo tras sorteo. «El 5 se ha agotado y del 7 solo quedan números muy altos o muy bajos, que son más difíciles de vender», explica Andrés Navarro, el responsable del despacho de lotería de la plaza España de Sant Antoni y delegado territorial de Loterías y Apuestas del Estado en Ibiza y Formentera.

El 13 y el 69, unos clásicos

El 13, otro reclamo habitual para los clientes que buscan una terminación fija, «se agotó hace meses, al igual que el 69», añade. A pesar de la lógica bajada de ventas de este año, sin Imserso y con una temporada turística tan reducida, Navarro destaca que «en las últimas semanas, la gente de aquí se ha volcado y ha compensado la caída de ventas, aunque van a ser bastante más bajas que en los últimos años.

En el caso de la administración número 3 de Vila, José Antonio Arias precisa que los turistas suponen un 25% de las ventas de décimos de Navidad, con lo que calcula que ese será el porcentaje final de la reducción con respecto a 2019. «Seguro que habrá una bajada de entre el 15 y el 20%», calcula, por su parte, Cristina Molina.

En cambio, a pesar de esta diferencia, ella tiene la impresión de que los ibicencos han invertido más en la isla que en otros años. «Como la gente no ha podido salir de viaje, lo que se gastaban fuera en lotería lo han comprado aquí», indica.



«Del 20 no quiero saber nada»

Entre los compradores, hay una excepción a la tónica de este año. «Del 20 no quiero saber nada, no me compraría ningún décimo con ese número», sentencia Salvador Ruiz. Este joven guarda cola con su madre en la administración de lotería número 4, en la avenida España, para comprar dos décimos. Tiene claro que, si le toca el gordo, comprará una vivienda. «Con los precios que tenemos, me veo sin una casa con treinta ni con cincuenta años».

Celina Masiá ya conoce la euforia de ganar un buen pellizco con el azar. Le tocaron 100.000 pesetas de las de principios de los años ochenta en un sorteo de la ONCE, «cuando los cupones valían diez duros». «Pagué un poco del piso al que acabábamos de entrar a vivir, muebles y cortinas», recuerda. Ahora va comprar el décimo del número que cada año reserva la Farmacia Juan Antonio Marí Tur, en la que trabajó hasta su jubilación. «Vengo porque me lo acaban de recordar y no sé ni el número que es».

En la misma cola de la administración de la calle Bisbe Torres espera Catalina Cárcel, que va a pedir un décimo terminado en 3. «Se me apareció en un sueño y vengo a buscarlo», confiesa, aunque no se considera supersticiosa.

En la cercana calle de las farmacias, en la administración número 1, Montserrat Marcos acaba de llegar para comprar el décimo que le ha pedido su hermana de Menorca y que jugarán a medias. Le da igual el número que sea. «Solo tengo otro boleto que me han regalado».



Una tradición familiar

Dos cuñadas, Chari y Ana, acaban de comprar sendos décimos para sus regalos del amigo invisible. «Somos nueve en total, ahora pasaremos por las otras administraciones para comprar el resto», aclaran. Además, esta familia cada año compra el 14622. «Era el número de mi padre y lo hemos seguido comprando cada Navidad», confiesa Ana.

En el despacho de lotería junto al Parque de la Paz de Vila, Miguel Díaz viene a buscar un número que termine en 10. Hasta el momento, ha comprado otros «catorce o quince», a veinte euros cada uno. En la misma cola aguarda María Alarcón, pero para comprar Lotería Primitiva. No obstante, ella ya ha gastado 120 euros en el sorteo de Navidad, sin fijarse en el número que le dan.

Pep Ripoll tampoco suele pedir una cifra ni una terminación concreta, sino que elige el que le resulta más atractivo de los que ve expuestos. «Aún no he comprado nada, pero seguro que me llevaré alguno a última hora».

En el conjunto de Balears, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta 44.478.800 euros para el Sorteo Extraordinario de Navidad, un 7,5% por debajo del año pasado. En el caso de Ibiza y Formentera, la cifra consignada ha sido de 6.485.200 euros, frente a los 6.746.000 del año pasado.

Así, se prevé que cada ciudadano de Balears gaste una media de 38,70 euros, mientras que, en 2019, la inversión fue de 42,61 euros por ciudadano. De nuevo, Balears es la comunidad autónoma que menos gasta en el Sorteo Extraordinario de Navidad.