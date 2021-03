Diecisiete grados. El ultracongelador que conservará las vacunas de Pfizer del coronavirus en el Hospital Can Misses aún tiene que bajar 97 grados hasta alcanzar los 80 bajo cero necesarios para garantizar la efectividad del esperado inyectable. «Cuando lo hemos enchufado marcaba 23 grados», comenta Hilario Díaz Gómez, subdirector de gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera y encargado de presentar el aparato, que llegó a la isla el jueves y que quedó enchufado ayer mismo.

Es el primero. Aún faltan dos que está previsto recibir durante la segunda quincena de febrero y a los que se añadirán, antes de fin de año, los tres congeladores (a secas, sin ultra) que se emplearán para las vacunas de Moderna, que únicamente necesita 26 grados negativos para conservarse. Díaz señala una primera puerta en el sótano del viejo Can Misses que se encarga de abrir un empleado de seguridad, lo mismo que una segunda puerta —«el almacén de las vacunas»— y el propio aparato. Sólo los trabajadores de este servicio tienen la llave, indica el subdirector, haciendo hincapié en lo bunkerizadas y protegidas de posibles robos que estarán las vacunas. Lo más lógico, reconoce, hubiera sido que estos aparatos estuvieran más cerca del servicio de Farmacia, en el nuevo edificio, sin embargo, el peso podía poner en peligro la estructura del edificio, así que «para no comprometerla» han optado por buscar un espacio en el sótano del viejo Can Misses.

Los ultracongeladores (modelo NU99578JE NuAire Blizzard), que alcanzan los 86 grados bajo cero (temperatura que sólo se ha registrado al natural en la poco acogedora base rusa de Vostok), pesan 300 kilos. Vacíos. Llenos pueden rozar la tonelada. Los discretos (apenas alcanzan los 26 grados negativos) congeladores para Moderna (modelo GGPV 6570 de Liebherr) son más livianos, 123 kilos, y tienen una capacidad de 240 kilos. Es decir, que una vez ubicados todos y bien replenos de vacunas suponen cuatro toneladas de peso. Han costado casi 54.000 euros, detalló ayer Salud: 43.216 los ultra y 10.693 los humildes congeladores.

El subdirector de gestión explica, mientras abre el aparato para mostrar su interior, que tiene un sistema de alarma que avisaría si la temperatura sube de los 60 grados. Lo haría, detalla, enviando una alerta a una plataforma de control. Además, destaca, el Área de Salud cuenta con un protocolo que refuerza el interno del ultracongelador: cada cuatro horas, un efectivo del servicio de seguridad comprobará que se mantiene en la temperatura correcta. Esto se puede comprobar de un simple vistazo, ya que el aparato cuenta con una pantalla de control en la puerta que indica los grados. En los pocos minutos que dura la sesión de fotos de la nueva máquina ya ha bajado de 20 a 17 grados.

En el momento en que se tenga que administrar una vacuna, el servicio de Farmacia deberá ponerse en contacto con seguridad, que le facilitará el acceso a los inyectables. Éstos, detalla Hilario Díaz, llegan en bandejas y, además, no son unidosis. «Cada bote sirve para cinco vacunas», indica. Lo primero que deberá hacer el personal de Farmacia es «atemperar» el líquido —«no le pueden meter a alguien en el cuerpo algo que está a menos 80 grados»—, tras lo que deberán ajustar las multidosis en las que viene y distribuirlas después a los centros sanitarios en los que se inoculen.

Los pacientes de Formentera, indicaron ayer desde el Área de Salud pitiusa, no deberán desplazarse a Ibiza para vacunarse sino que se enviarán las dosis que sean necesarias al hospital de esa isla. «La vacuna puede estar cuatro días fuera del congelador», comentaron desde Salud, un tiempo que no se alcanzará en ningún caso.

