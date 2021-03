El departamento de Microbiología del hospital de Son Espases, sabiendo que la covid 19 había mutado y presentaba distintas cepas, comenzó a finales de este verano a secuenciar el genoma del virus en una de cada diez pruebas PCR positivas que realizaba. Se estaba realizando un seguimiento de las distintas mutaciones que ha sufrido el virus en los últimos meses. Y hasta ahora no se ha localizado en Balears rastro alguno de esta nueva mutación tan contagiosa detectada en Gran Bretaña, cuya detección algunos científicos sitúan en el mes de septiembre.

El jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, Antoni Oliver, explicó que están realizando estas secuenciaciones genómicas para descartar que la nueva cepa más contagiosa estuviera detrás del exponencial aumento de casos positivos registrados en las últimas semanas en Balears. «La cepa apareció en el mes de septiembre en el Reino Unido y nosotros hemos secuenciado aproximadamente una de cada diez pruebas positivas hasta finales del pasado mes de octubre sin encontrar indicios de que esta mutación del coronavirus haya llegado a las islas», afirmó el médico de Son Espases.

Debido al aumento del número de contagiados que se está produciendo en Mallorca, este departamento del hospital ha optado por «saltarse» estas secuencias de las pruebas positivas del mes de noviembre y se centrará en los positivos detectados este mes de diciembre. El experto detalló que la secuencia para localizar la posible mutación es una prueba que lleva su tiempo, «entre cuatro y cinco días de trabajo» precisó, y que se realiza aproximadamente con el 10% de las PCR que resultan positivas.

Por otra parte, a los ciudadanos británicos que residen en Balears no les sorprendió el anuncio realizado ayer por el Gobierno, en el que prohibía la llegada a España de vuelos procedentes del Reino Unido, al igual que ya habían decidido un día antes otros países europeos. Una decisión drástica, sobre todo en las fechas prenavideñas en las que estamos, pero que se justifica por el hallazgo de una nueva cepa del coronavirus que se ha descubierto en las islas británicas, que en estos momentos está descontrolada y que además es muy contagiosa. Esta prohibición se aplica a partir del día de hoy. Sin embargo, ayer en el aeropuerto de Mallorca aterrizaron cuatro vuelos procedentes del Reino Unido. Dos despegaron desde Londres y los otros dos desde el aeropuerto de Manchester. Debido a la alarma que había generado la situación sanitaria que vivía Inglaterra, a los pasajeros de estos vuelos se les realizó un control mucho más estricto, para comprobar si alguno de ellos estaba infectado. En el día de hoy estaba previsto que, hasta las siete de la tarde, aterrizaran otros tres vuelos procedentes de Londres. Todos ellos, en principio, se suspenderán.

Aunque no hay cifras oficiales de los pasajeros británicos que pretendían viajar estos días a Balears para reunirse con sus familias que viven en las islas, la presidenta de la Asociación de Residentes extranjeros en Balears, Kate Mentink, explicó que esta decisión va a afectar «a muchas personas». No solo afecta a los viajeros que pretendían desplazarse estos días al archipiélago, sino también a los que habían previsto viajar a su país de origen, que tendrán más dificultades para desplazarse por la limitación de la conexión aérea. Sin embargo, la mayoría ya había decidido no viajar a Inglaterra ante las noticias alarmantes del número de contagios en las islas británicas.

Alarma

Kate Mentink reconoció que estaba convencida de que España iba a sumarse al resto de países que han prohibido la llegada de estos vuelos británicos, sobre todo después de escuchar al ministro deSanidad inglés, que reconoció que esta nueva cepa del virus estaba descontrolada. «Las palabras del ministro provocaron una gran alarma entre los que querían viajar estos días a Inglaterra. Yo misma ya había decidido no viajar para visitar a mi familia». La británica se mostró muy pesimista con la situación de su país, ya que «además del problema del Brexit, ahora se ha unido el descontrol de este virus». Como empresaria dedicada al negocio turístico, Mentink explicó que espera que en las próximas semanas la situación se estabilice, porque teme que la campaña de Semana Santa sea un fracaso, ya que los establecimientos seguirán cerrados. Tiene la esperanza de que la vacuna pueda estabilizar la situación, si bien señaló que se va a tardar bastante tiempo en poder vacunar a toda la población.

Por otra parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, no era partidaria de cerrar la conexión aérea entre Inglaterra y Balears. La mandataria política era más partidaria de que se exigiera a estos viajeros que volaban desde el Reino Unido una prueba de PCR individual, como se está haciendo con los pasajeros de los vuelos nacionales. Sin embargo, el Gobierno central, que tiene las competencias sobre este tránsito internacional, ha optado por la drástica decisión de cerrar el espacio aéreo entre España e Inglaterra.