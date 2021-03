El domingo, primer día de control del coronavirus en puertos y aeropuertos de Balears, muchos de los residentes recién aterrizados alertaban de los problemas que habían tenido para hacerse una PCR en alguno de los laboratorios de la Península con los que el Govern había firmado un convenio para asumir el coste de esas pruebas. La mayoría criticaban infinidad de llamadas sin respuesta y citas para después de fiestas, algo totalmente inútil ya que necesitan tener el resultado 72 horas antes de volar a la isla.

Las quejas de los afectados continúan. Un residente en Formentera califica de «tomadura de pelo» el anuncio de la conselleria balear de Salud sobre la ampliación de los centros en los que los pitiusos pueden someterse a estas pruebas. «Yo, concretamente, me encuentro en Barcelona y aquí, en Barcelona ciudad, sólo han conveniado tres centros más: dos de Quirón Salut y uno de Bufet Mèdic», explica este afectado, que ha intentado obtener una cita para la toma de muestras en todos ellos.

«Con los de Bufet Mèdic he conseguido hablar y me han dado un correo electrónico para mandarles un mail al que ya me responderán», relata antes de indicar que, en el momento de escribir, su queja aún estaba esperando que le contestaran. Mientras la respuesta llegaba, se puso también en contacto con los laboratorios de Quirón: «También me han respondido, después de infinitas llamadas, y me han dado un número de teléfono de Madrid porque dicen que este tema lo coordinan desde allí. Llevo toda la mañana llamando y no he conseguido más que escuchar a una operadora que me dice que están todos ocupados y que me devolverán la llamada». Este afectado califica de «indignante» y «frustrante» la situación y acusa al Govern de dejarles «tirados».

Desde Salud han reiterado en varias ocasiones que, en el caso de los residentes, la llegada a las islas con una PCR negativa hecha en origen 72 horas antes de volar es una recomendación. En el caso de que no pudieran hacérsela, tienen la opción de someterse al test de antígenos en el dispositivo montado en el mismo aeropuerto. Además, en el caso de que no consigan una cita para las pruebas previas al vuelo también pueden solicitar una en las Pitiüses, a través del teléfono Infocovid, para hacerse la PCR en su centro de salud durante las 48 horas posteriores a su llegada.