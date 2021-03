Familias de Ibiza han denunciado el retraso en la renovación del carnet de familia numerosa por parte del Consell de Ibiza, lo que les está acarreando complicaciones e, incluso, la imposibilidad de acogerse a descuentos y bonificaciones a las que tienen derecho. «El 23 de octubre presenté la documentación en el Consell para la renovación, pero estamos casi en Navidad y aún no la tenemos», comenta la madre de una de las familias afectadas.

En su caso, explica, debe renovar este documento cada año ya que una de sus hijas, aunque es mayor de edad, está estudiando, por lo que se mantiene el título de familia numerosa. Cada año, eso sí, deben presentar la matrícula de la universidad para acreditar que sigue estudiando. Todo ello lo entregó en el registro de entrada del Consell de Ibiza el 23 de octubre, donde no le supieron precisar cuándo estaría completado el trámite y podría recoger el nuevo carnet.

A principios de diciembre, al ver que no la llamaban y preocupada por no contar con el carnet para tramitar las bonificaciones de la luz y el agua, así como para diversos trámites pendientes en Hacienda, y la imposibilidad de beneficiarse de descuentos en los vuelos, intentó ponerse en contacto con el Consell para saber qué pasaba. Sin conseguir ningún resultado, lamenta. «Primero me contestaron de malas formas, con muy mala educación, pedí que me pasaran con quienes se encargan de las renovaciones del carnet y me advirtieron que no me cogerían el teléfono y luego me sugirieron, con tono de recochineo, que pusiera una reclamación. No es forma de contestar», critica esta afectada. Tras seguir insistiendo para saber en qué momento estaba la tramitación o para que «al menos» le expedieran un justificante de que estaba en renovación, asegura que alguien le cogió el teléfono y le dijo que se lo tomara con calma porque «aún faltaba» para renovar su documentación.

Mientras la tarjeta se renueva, detalla esta mujer, las familias no cuentan con ningún documento que acredite la categoría de familia numerosa. «Se la quedan y te la devuelven sellada, pero durante ese tiempo no tiene nada», comenta la afectada, que asegura que es la primera vez que la renovación tiene tanto retraso. «Además, con la situación actual, en la que no puedes acudir directamente al Consell y todo tienes que hacerlo por teléfono, nadie te da explicaciones de nada», lamenta.

«Saturación» del servicio

Un portavoz del Consell de Ibiza reconoció la demora en la tramitación de este documento. Un retraso que se acumula, indicó, desde el pasado mes de octubre y que achacó a la saturación que sufre el departamento de Bienestar Social de la institución.

Esto se debe, detalló este portavoz, a que en ese mes entró en vigor la normativa del Govern balear que regula el carnet de familia monoparental. «Es algo que regula el Govern, pero que tiene que expedir el Consell, lo que significa que el departamento está sobrecargado», indicó este portavoz, que explicó que precisamente por este motivo se habilitó un teléfono específico (971.19.55.34) para que las personas que necesitaran de forma inmediata el carnet de familia numerosa pudieran explicar su situación y solicitar que se acelerara el trámite. «Para situaciones de urgencia», indican desde el Consell antes de reconocer, sin embargo, que no se ha publicitado lo suficiente y que quizás no ha llegado a las familias afectadas.

A todo esto, indicó este mismo portavoz, se suma que precisamente los profesionales del departamento de Bienestar Social son también los que se encargan de la tramitación de las ayudas sociales del Consell para las familias afectadas por el coronavirus. Desde la institución confían en que las renovaciones de los carnets de familia numerosa se puedan poner al día en cuanto se resuelva la concesión de estas ayudas. Además, destacó este portavoz, está previsto reforzar este departamento con parte de los 96 trabajadores que se incorporarán al Consell a través del programa Reactiva del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). «Pedimos disculpas a las familias que se hayan visto afectadas, pero es una situación excepcional», concluyeron.