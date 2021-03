Las entrevistas aquí transcritas son testimonio de una actividad brillante y a la vez patriótica de Rafael Alberti y María Teresa León, quienes en 1935 viajan desde Cuba a México y a otros países en Latinoamérica. En las entrevistas aquí citadas, Alberti y León hablan de la situación política española, la evolución literaria, la igualdad entre el hombre y la mujer, el aborto, y otros temas todavía vigentes hoy en día.

En 'Rafael Alberti y María Teresa León' (Claridad, Buenos Aires, 1935), Raúl Garín resume trozos de una conversación con Alberti y León a bordo de un transatlántico en el Golfo de México. En esta «charla deshilvanada, un poco caótica», los tres hablan de «todos los rincones del mundo en que se hace sangre, dolor y promesa». Esta conversación, francamente comunista, se centra en los recientes incidentes en Asturias, en el movimiento en Cataluña, en el fascismo español, en Fedor Kelyn («un buen ciudadano soviético»).

Rafael Alberti además habla de su propia poesía y de su «nueva poesía» que representa el «aliento nuevo de la Revolución y de un mundo nuevo el que me hace volver a mis años mozos». El entusiasmado entrevistador Raúl Garín echa un grito por «¡la voz de la Revolución!» y el «gran navío» de la URSS.

En 'Información Cultural. Los esposos Alberti en el Centro Obrero Chileno' La Prensa (New York, 13 abril de 1935) leemos los comentarios de Alberti y León en una conferencia en dicho centro donde Rafael Alberti recita algunas de sus poesías, entre ellas: 'Campesinos de Zurita', 'Aquí y allí', 'La llamada del minero', y 'La quiero desenterrar'. Como en otras entrevistas aquí transcritas, Alberti y León comentan los problemas en Asturias, y en esta conferencia acusan a Gil Robles «de inspirador de tanta lindeza, apoyado por la Iglesia, los jesuitas y el Papa».

El autor del artículo termina su pieza así: «Después de asegurar que Gil Robles quería quitar el voto a la mujer y de acusarle de todos los males de España, recomendó a sus oyentes para que estuvieran listos a empuñar el fusil en la guerra roja».

Evolución literaria

En entrevista con Mario Tovar ('El poeta español Rafael Alberti, por tierras de América', Bahoruco, Santo Domingo, 28 mayo de 1935), Alberti, ya en México, habla de la situación política en España después de los incidentes de octubre de 1934, ataca a Gil Robles y Lerroux, y habla de la actividad de intelectuales españoles, entre ellos Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valla Inclán, José Bergamín y Federico García Lorca.

Alberti habla de su afición por el romance, y a la vez su interés por la poesía «más difícil», como la de Langston Hughes, Louis Aragon y por la prosa de James Joyce y John Dos Passos. Preguntado por su propia evolución literaria, Alberti responde: «Mi evolución es lógica. He querido acercarme a las masas y he encontrado que las formas literarias que les son fáciles y queridas son las de la vieja poesía española, la del Romancero, etc. Pero considero que todo artista debe hacer nuevas exploraciones técnicas, que constituyen el proceso de perfeccionamiento del escritor. Hago, en consecuencia, poesía en forma difícil y las he recitado en toda España ... Es cuando el fondo de la poesía es claro, cuando el pensamiento que se expresa no es vago sino categórico, el público de trabajadores comprende y asimila perfectamente». Alberti habla también de sus viajes por la Unión Soviética, Francia, EEUU y de sus tres semanas en Cuba. De México dice: «Mis dos semanas de México son apenas un ansia de conocer que no se satisface sino lentamente».

Isabel Farfán Cano (con Amalia Castilla Ledón, presidenta del Ateneo Mexicano de Mujeres), entrevista a María Teresa León (Todo, 4 junio de 1935. En esta entrevista, 'Habla una mujer nueva en España', León dice: «Deseo € relacionarme con las mujeres intelectuales....». La señora Ledón invita a Marìa Teresa León «que nos dé una conferencia». Responde ésta: «Encantada... Hablaré de la situación actual de las mujer en los diversos países que he conocido, empezando por España donde persiste en su tradicionalismo... En nuestro medio, por desgracia, es difícil que la mujer tome una posición política cierta y segura».

En Rusia [el aborto] es considerado como una cosa natural Los motivos que las mujeres exponen para que se le permita el aborto son principalmente de orden económico; por ejemplo, cuando los medios materiales con que cuenta una familia no bastan para sostener debidamente a un hijo más. Vienen en seguida los motivos de salud». Preguntada cuál debe ser la posición de la mujer frente a la guerra y el fascismo, María Teresa León responde: «Una posición heroica, y en estos tiempos lo heroico no es ir a la guerra ni a favor de sus promotores sino contra la guerra y contra todo los que la fomentan».

Isabel Farfán Cano termina la entrevista así: «Finalmente María Teresa León, al referirse al sentido nuevo de la corriente literaria, nos confirma que ella hace una literatura social, siguiendo el gran movimiento de izquierda en la historia de las letras se puede ver que las diversas corrientes literarias han sido, como la actual, hijas de su época y de su siglo.»