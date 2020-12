Más de 220 test de antígenos y un positivo en la primera jornada de control de viajeros

Catalina Ribas aguarda frente a la puerta de llegadas del aeropuerto de Ibiza. Hace ya un rato que Natalia Bonet, su hija, que vive en Barcelona, le ha dicho que ha aterrizado, pero está con el papeleo para demostrar que llega a la isla libre de coronavirus, según la PCR que le hicieron hace tres días.

No sin esfuerzo. Conseguir una cita en los centros conveniados por la conselleria de Salud ha sido casi una odisea, explica su madre durante la espera. No es la única que aguarda en la umbría y fría acera a que su ya crecida retoña aparezca por la puerta en el primer día de entrada en vigor de los controles de coronavirus en los puertos y aeropuertos de las islas.

Hasta última hora de la tarde los sanitarios habían realizado un total de 221 test de antígenos a recién llegados. Un total de 210 en el aeropuerto (86 por la mañana y 124 por la tarde), donde uno resultó positivo, y once a pasajeros que desembarcaban a pie en el puerto. A las nueve de la noche aún seguían llegando aviones y faltaba contabilizar a los pasajeros que desembarcaron en coche en el puerto, matizó Salud.

En el interior del aeropuerto, antes de la zona de recogida de equipajes, el personal sanitario no deja de hacer test de antígenos a quienes desconocen que para poner un pie en la isla debían aterrizar con una PCR negativa.

A las diez y media, y tras la llegada de los primeros tres vuelos, llevan ya alrededor de 90 test de antígenos, explica Sonia Torres, responsable en Ibiza y Formentera de Gesaib, gestora del Ib-Salut. Todos ellos negativos, igual que los dos que se realizaron a lo largo del día en el puerto de Eivissa, según el Servei de Salut. Hasta mediodía, únicamente dos de los recién aterrizados sin la PCR acreditaron que tenían una cita para hacérsela en las 48 horassiguientes. Ambos, matizó Torres, deberán cumplir cuarentena hasta tener los resultados.



Reencuentros post antígenos

Frente a la puerta de llegadas siguen produciéndose los reencuentros. Alexei, que ha llegado con la PCR hecha, de lo que se enteró al leer la noticia, abraza a su padre, que lleva un rato atisbando por los cristales forrados de información de prevención del coronavirus.

La mayoría cruzan las puertas automáticas acelerados tras la cola para mostrar la documentación o la espera para el test. «Voy corriendo porque tengo a mi amigo esperando hace mucho», responde un hombre, arrastrando su maleta a toda velocidad. «¡Sí!», responde, con fuerte acento eslavo, alejándose cuando se le pregunta si le han hecho el test de antígenos.

Un total de 150 euros. Es lo que ha pagado Neus Gimenéz en un laboratorio de Sant Celoni por su PCR. Ibicenca que ya no reside en la isla, no podía hacerse la prueba en uno de los laboratorios conveniados. «Me tratan como una turista, pero no soy una turista. Somos muchos los que estamos así», reflexiona, con cierto tono de protesta, la joven, a quien su padre, Eloy, descarga del equipaje para que pueda hablar más tranquila.

Cuando se enteró de la medida, a Neus se le pasó por la cabeza adelantar un día su vuelo, pero finalmente no lo hizo. «Hubiera sido hacer un poco de trampa. Además, con la PCR estoy más tranquila», comenta antes de que, por fin, su padre la reciba como toca. Con un abrazo tras el que hace hincapié en un detalle en el que no parecen haber pensado quienes han decretado el cierre del aeropuerto: «Nos obligan a esperar fuera un rato considerable y sin baño».

Sonia Torres reconoce que quienes tienen que someterse al test de antígenos demoran su salida por la puerta del aeropuerto «entre 30 y 40 minutos». Esto se debe a que tienen que esperar tanto para someterse a las pruebas de antígenos como al resultado de las pruebas, que tardan alrededor de un cuarto de hora. «He dado negativo. Todo correcto, muy amables. El único pero es que han pasado 50 minutos desde que hemos tomado tierra hasta que he salido por la puerta del aeropuerto», comenta Fernando, residente en la isla que regresó ayer a mediodía procedente de Madrid.

En el caso de que alguna persona dé positivo en el test de antígenos los profesionales sanitarios la derivarán al Hospital Can Misses, detalla Sonia Torres, que destaca que «por suerte, no han coincidido vuelos y no venían con muchos pasajeros».

La situación podría complicarse los días 23 y 24 con más llegadas y más viajeros. «De momento no ha habido colas», indica la responsable de Gesaib en las PItiusas, que explica que mucha de la labor de los profesionales que forman parte del dispositivo de control es ayudar a los recién aterrizados a rellenar el documento de declaración responsable, lo que demora salir del aeropuerto.

Al ver esto, ayer mismo Salud se puso en contacto con las compañías aéreas para ver si se puede pedir a los pasajeros que la rellenen durante el vuelo, para ahorrar tiempo y agilizar el control, explica Torres, que destaca que no se ha hecho pagar el test ni se ha tramitado denuncia alguna a ninguno de los no residentes que llegaban sin la preceptiva PCR, a pesar de que el Govern anunció que en estos casos se les haría abonar el coste de la prueba y, además, se exponían a una multa de hasta 3.000 euros.

Catalina se funde, por fin, en un abrazo con su hija Natalia. Un momento que aplauden los integrantes de un equipo deportivo que aguarda a que les recoja su autobús. «Me costó mucho que me cogieran el teléfono para hacerme la prueba», comenta la recién llegada, que destaca que el resultado de la PCR, que se hizo hace tres días, lo tuvo esa misma tarde.