El personal sanitario ha realizado alrededor de 90 test de antígenos en el aeropuerto de Ibiza a pasajeros que viajaban en los tres primeros vuelos aterrizados en la isla desde la entrada en vigor de los controles de covid en puertos y aeropuertos de Baleares. Así lo ha explicado Sonia Torres, responsable del departamento de Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (Gesaib) en las Pitiusas, frente a la puerta de llegadas del aeródromo de Ibiza.

Hasta ese momento, ninguno de los viajeros había dado positivo en coronavirus, ha detallado Torres, que ha destacado también que dos de los pasajeros que venían sin la PCR hecha no han tenido que hacerse la prueba de antígenos porque ya tenían cita —"uno mañana y otro pasado"— para una PCR en su centro de salud. Torres ha explicado que se han realizado test de antígenos tanto a residentes que no se habían hecho la PCR tres días antes de venir como a no residentes, a los que tampoco se ha cobrado nada ni se ha tramitado sanción alguna.

De momento, ha explicado la responsable de Gesaib, no se han formado colas especialmente largas, aunque se ha hablado con las compañías aéreas para tratar de que los pasajeros rellenen la documentación durante el vuelo, con el fin de agilizar el trámite. Quienes llegan sin la PCR y tienen que hacerse el test, de lo que se encargan cuatro sanitarios, demoran su salida entre media hora y cuarenta minutos, ya que no sólo tienen que esperar su turno sino que, además, la prueba necesita unos quince minutos para dar el resultado.

Torres ha recordado que los residentes tienen varias opciones para llegar a la isla. La primera, con una PCR negativa realizada los tres días previos al vuelo. En caso de que no sea así, pueden someterse al test de antígenos al llegar al aeropuerto en el dispositivo que, en principio, permanecerá en marcha hasta el 9 de mayo. También tienen la opción de hacerse una PCR en las 48 horas posteriores al vuelo, para lo que deberán tener ya la cita y en cuyo caso deberán comprometerse a guardar aislamiento hasta tener el resultado. Otra opción, ha indicado, es guardar una cuarentena de diez días si no se quiere hacer ninguna de estas pruebas.

Torres ha destacado que hoy el día no será especialmente complicado porque los vuelos llegan bastante separados y no completamente llenos, situación que podría complicarse los días 23 y 24, con una mayor afluencia de viajeros y de vuelos.