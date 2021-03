El comité sindical de Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (Gsaib) de Ibiza y Formentera volvió ayer a denunciar la falta de recursos en las Pitiusas. Lo hizo a través de un comunicado que remitió a la conselleria de Salud, el Servei de Salut de Balears, la gerencia del 061 y al Gsaib, la empresa pública del Govern que gestiona el servicio de transporte sanitario terrestre urgente.

Entre otras cosas, el comité solicita ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) en los municipios de Sant Josep y Sant Joan las 24 horas del día durante todo el año. «Al no tener esos municipios ambulancia, cuando ocurre algún incidente en Sant Josep tiene que trasladarse una de las ambulancias de Sant Antoni o de Ibiza, siempre y cuando no estén ocupadas, aumentado la demora en más de 20 minutos», se quejan.

El comité sindical también denuncia que «la UVI móvil de Santa Eulària (SVA) solo hace horario diurno de 9 a 21 horas, dejando por la noche un territorio enorme sin cubrir», por lo que reclamó que este servicio se amplíe a 24 horas los 365 días del año.

Los representantes sindicales de Gsaib también lamentan que en Formentera «solo haya un recurso operativo de urgencias durante las 24 horas» y solicitan que se destine a la isla una ambulancia de Soporte Vital Asistencial «las 24 horas los 365 días». El comité hace una última petición para esta isla: que se amplíe el horario «a 24 horas los 365 días» del servicio de transporte no asistencial (TNA), es decir, el no urgente, que presta la empresa privada SSG-Balears. En la actualidad, detallan en el comunicado, el recurso de TNA solo está disponible de lunes a viernes de 7 a 19 horas y los fines de semana y festivos no hay servicio.

«Con la pandemia que estamos viviendo y ahora que es momento de las negociaciones oportunas para las partidas presupuestarias del año 2021 queremos que se tengan en cuenta estas cuestiones y que se cambie la forma de pensar de los dirigentes. No se tiene que pensar si un recurso trabaja poco o mucho sino que cuando ocurre alguna urgencia, emergencia o catástrofe se llegue en el menor tiempo posible y empezar a trabajar más en la prevención», señala el comité sindical en su comunicado.