Los casos activos de coronavirus en las Pitiusas han aumentado un 28,7% en la última semana, según los datos de la conselleria balear de Salud. El sábado pasado, Ibiza y Formentera registraban 247 personas contagiadas en ese momento, cifra que ahora mismo es de 318 (71 más). Es decir, que los afectados en control o tratamiento han aumentado a razón de diez por día en la última semana.

Relacionadas Más de mil denuncias por burlar las restricciones anticovid en las Pitiusas

Los 318 contagiados que comunicó ayer la conselleria se alcanzan después de una jornada en la que el servicio de Microbiología del Hospital Can Misses diagnosticó de covid a 26 personas, nueve de ellas en Formentera y, de éstas, seis asociadas al brote originado en una comida tras un velatorio. En las mismas 24 horas se dieron, además, 19 altas, según se deduce de los datos de Salud, que los fines de semana no los ofrece tan detallados como de lunes a viernes.

El número de hospitalizados se mantiene en 19, tres de ellos en unidades de críticos, cifra, esta última, que tampoco ha variado. El resto, un total de 299, permanecen en sus casas, dado su estado leve o asintomático, con control y seguimiento por parte de los profesionales sanitarios de Atención Primaria. La gran mayoría de ellos, 260, están en Ibiza (ocho más que el viernes) y 39 (uno menos) en Formentera, donde la conselleria balear de Salud desmintió ayer que se haya declarado un segundo brote.

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, recordó que hoy se pone en marcha el dispositivo de control en puertos y aeropuertos, que calificó de «complejo» dado que se desconoce el número de personas que tienen previsto visitar las islas en estas fechas. Gómez señaló que hay 60 vuelos y ocho barcos con destino Balears previstos para este fin de semana. «Sabemos que en los barcos vienen muy pocos pasajeros, pero no así en los aviones», continuó la consellera, que indicó que las islas tienen la incidencia «más alta del territorio español». Esto se debe, en gran medida, a la isla de Mallorca, donde ayer se diagnosticó de coronavirus a medio millar de personas, el 92,9% del total de positivos detectados en Balears la última jornada, en la que hubo que lamentar el fallecimiento de cuatro contagiados.

La consellera explicó ayer que se ha pedido «colaboración» a los profesionales sanitarios en estas fechas y que muchos, dada la especial situación de la Navidad de este año, han decidido no disfrutar de vacaciones ahora. De la misma manera, Patricia Gómez no garantizó que la próxima semana se administren en las islas las primeras vacunas. Ni si, cuando se haga, se llevará a cabo en todas las islas de forma simultánea. «Esto no es una carrera», indicó la consellera, que recordó que ya se han distribuido congeladores y ultracongeladores en las cuatro islas.