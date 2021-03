La plataforma Salvem sa Badia considera que la nueva moratoria de dos meses en relación al tráfico de mercancías en Sant Antoni "es completamente insuficiente". El portavoz de la plataforma, Pepín Valdés, ha asegurado que este nuevo plazo "realmente no solucionará el problema". "Está bien para continuar hablando y viendo puntos de vista, pero se necesita más tiempo de moratoria", ha insistido.

La entidad ha destacado que "al menos" la decisión debería tomarse cuando sea una realidad el Plan General de Puertos de Balears.

Valdés ha reiterado que "no hay que precipitarse" y "ahora hay que hacer las cosas bien, con un análisis de la situación de la bahía para después poder elegir una decisión de este calado, que es importante".

En este sentido, la plataforma ha insistido en que están abiertos a realizar este análisis para evidenciar que "no es necesario este puerto comercial".

El portavoz ha lamentado que parece que "no todos en Ibiza tienen tan claro" cómo debe ser el futuro del puerto de Sant Antoni. Valdés ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, hablar más con ella sobre el tema. Así, ha apuntado que las declaraciones de Armengol asegurando que el puerto tiene una "utilidad necesaria" para Ibiza son "precipitadas".

El consejo de administración de Ports de Balears ha aprobado hoy la prórroga de dos meses para la moratoria. Según Valdés, no les ha sorprendido esta novedad puesto que todo se está haciendo "deprisa y corriendo, muy rápido". "No sabemos qué se gana con la moratoria. Es una sorpresa en este sentido", ha lamentado.

Sobre la postura en este asunto por parte de Autoridad Portuaria de Baleares, Valdés ha señalado que es "muy cerrada, muy firme".

"Pensando en temas de seguridad, desde Salvem sa Badia se ha creído siempre que en caso de algún problema, el puerto de Sant Antoni estaría abierto. Así que no es un argumento y no es necesario un puerto comercial en Sant Antoni. Hay que dar un paso adelante. No podemos crecer más", ha concluido, recordando la importancia de impulsar proyectos de revitalización de la bahía.