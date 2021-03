La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha pedido a la población que extreme las precauciones ante la covid-19 en la isla a raíz de la detección de un brote con 11 contagios. Ferrer avisa de que "ahora más que nunca tenemos que ser muy estrictos con el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria".

Después del final del verano, el número de casos de personas afectadas por la covid en la isla fue bajando, hasta llegar al pasado 2 de diciembre a que durante cinco jornadas no se detectaron casos en Formentera. "Pero desde el Consell, desde el inicio de esta crisis siempre hemos defendido que no podíamos bajar la guardia y que el hecho que no hubiera casos detectados no nos dejaba libres de la pandemia, que a día de hoy causa centenares de muertes cada jornada en nuestro país y sigue su avance imparable en todo el mundo", según la presidenta.

Desde el pasado día 7, coincidiendo con el puente de diciembre, los casos en la isla han ido incrementándose. “Ayer día 15 de diciembre había siete casos activos, hoy hay 19, con este brote de 11 contagiados, una persona que ha recibido el alta, y dos contagiados más, la situación sanitaria se complica, por eso quiero hacer un llamamiento especial a todos nuestros vecinos y vecinas porque no nos relajamos", ha destacado la presidenta.

La presidenta ha convocado una reunión de seguridad, extraordinaria y de urgencia, para mañana jueves 16 de diciembre a las 13 horas. Con ese encuentro se quiere coordinar los trabajos de control y de inspección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Policía Local y la Guardia Civil y el servicio de emergencias del Govern balear.

Por otro lado, Alejandra Ferrer ha anunciado que la Policía Local ha elaborado un plan de refuerzo de control en los locales y espacios públicos de la isla para asegurar que se cumple la normativa anticovid.

"Sabemos que esta situación excepcional que estamos viviendo muchas veces va en contra de nuestras costumbres como pueblo y más ahora que se acerca la Navidad, pero tenemos que ser conscientes que más importante que juntarnos estas fiestas, es que nos podamos juntar todos en las próximas celebraciones porque la salud nos ha acompañado", ha declarado la presidenta.

Asimismo, ha indicado que "la situación sanitaria después del puente se está agravando" y si la evolución continúa en esta línea, no descarta pedir "de manera urgente el paso a un nivel más restrictivo antes de las fiestas de Navidad".