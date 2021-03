El conseller de Educación del Govern balear, Martí March, comunicó ayer a los directores de los centros de Primaria y Secundaria de las Pitiusas que las actuales restricciones para prevenir contagios por Covid-19en el ámbito educativo se van a mantener hasta final de curso. March aprovechó para felicitar a los docentes por su labor para controlar la incidencia del coronavirus. No obstante, el director del CEIP Can Misses y presidente de la Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE), Joan Amorós, advirtió de que «parece contradictorio que se mantenga el escenario B [el protocolo que se sigue en los centros y organización de las clases] si los datos van tan bien como dice el conseller».

March se dirigió ayer por videoconferencia a los directores de los colegios e institutos pitiusos, para celebrar la reunión rutinaria que cada año se convoca a principios de curso y que este año se ha retrasado por el coronavirus.

Coordinación con Sanidad

El conseller, a través de un comunicado de prensa, quiso destacar «la implicación de los equipos directivos, los docentes y el alumnado, que han sido un ejemplo de sensibilización y responsabilidad con las medidas de seguridad establecidas». Además, valoró la buena coordinación con los centros de salud «a través de Educovid, que está respondiendo muy rápido a los casos detectados».

Por parte del profesorado, el director del instituto Quartó del Rei y presidente de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria de las Pitiusas, Antonio Márquez, informó a este diario de que el encuentro sirvió para tratar dudas técnicas a la hora de cumplir con las medidas sanitarias. Los aspectos pedagógicos se dejaron para una segunda reunión el próximo trimestre.

El encuentro sirvió para recibir la confirmación por parte del conseller de que se van a mantener hasta junio las medidas aplicadas para adaptar el curso académico a la coyuntura de crisis sanitaria. «El escenario B se va a mantener firme este curso y también nos ha informado de que puede que el próximo año académico, 2020-2021, tampoco se inicie con una normalidad absoluta», precisó Márquez.

El director del Quartó del Rei también destacó que «el trabajo que se está llevando a cabo entre todos está dando resultados positivos». «Tanto por parte de las familias, como de los alumnos y los equipos directivos», abundó.

«Ha pasado de puntillas»

El director del CEIP Can Misses y presidente de la Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE), Joan Amorós, llamó la atención sobre la contradicción que, a su juicio, supuso la lectura tan positiva de March sobre la incidencia del Covid, al mismo tiempo que comunica la continuidad de las restricciones. «Después de repetir tantas veces que las cosas van tan bien, es extraño que en diciembre anuncie que vamos a seguir igual hasta junio, cuando en el resto de ámbitos se cambian las medidas cada 15 días», subrayó.

«Sabemos que hay una escasa transmisión y que no hay excesivos casos de Covid-19 en los centros, pero no disponemos de estudios que confirmen si se debe a que los niños son asintomáticos o no se contagian igual». «Tampoco conocemos los datos que maneja la conselleria», añadió.

Amorós también lamentó que March «pasara de puntillas» por los dos grandes problemas que se arrastran desde septiembre, como son las clases semipresenciales en Secundaria, así como los 300 alumnos con necesidades especiales que se han quedado sin refuerzo educativo con la creación de nuevos grupos. «Es una vulneración de sus derechos», recordó.