Ibiza bajará el martes a nivel 2 de riesgo medio y levantará un poco más las restricciones

A partir del martes la isla de Ibiza pasará del nivel de incidencia de la pandemia 3 (riesgo alto) al 2 (medio). El Consell de Govern aprobará el lunes reducir un poco las restricciones que se aplican para contener la curva de contagios en la isla después de que se haya producido una baja importante en la incidencia del coronavirus.

Los datos de hoy apuntan que Ibiza tiene una incidencia acumulada de 87,2 casos en 15 días por cada 100.000 habitantes y Formentera 57,8. En cambio, en Mallorca, donde se ha producido un aumento importante, se sitúa en 301,4 y Menorca, que también mantiene una tendencia al alza en las últimas semanas, alcanza una incidencia de 143,4. La media de Balears es de 266,6 casos.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha mantenido esta mañana una reunión por videoconferencia con su homóloga en el Govern balear, Francina Armengol, en la que también han participado la consellera balear de Presidencia, Pilar Costa, y los alcaldes y la alcaldesa de la isla, en la que se ha dado el visto bueno a que Ibiza pase a nivel 2 a partir del martes.

Costa ha explicado los principales cambios que supone el cambio de nivel, del 3 al 2. El toque de queda, desde medianoche hasta las 6 horas, no cambia. A partir del martes, se podrán juntar en una mesa en el exterior (terrazas) hasta 10 personas (ahora sólo se permiten seis) aunque se mantiene el máximo de seis en los interiores. El aforo del interior de los restaurantes, en función de una serie de condiciones como la ventilación, puede pasar del 60% actual al 70%. La ocupación de las terrazas se mantiene, eso sí, en el 75% actual.

También se amplía el aforo de los recintos religiosos, que pasará del 30 al 50%, y el de los comercios y auditorios y teatros, del 50% actual al 75%. En las celebraciones de bodas, bautismos y eventos de este tipo podrá haber hasta 30 personas, 10 más que ahora. Del mismo modo, en los locales de ocio infantil, con una ocupación del 50% (no cambia), se amplía el número de personas por grupo, que pasa de 10 a 15.

Se mantienen las limitaciones de las visitas a las residencias de mayores (una persona por día durante una hora como máximo), salvo para los que estén en la fase final de su vida.

En todo caso, Vicent Marí, en una rueda de prensa conjunta con Pilar Costa posterior al encuentro telemático, ha destacado que los mejoría de la situación de la pandemia en la isla se debe a las restricciones que se han aplicado en el último mes y que ahora no hay que relajarse. El presidente ha dicho que con el dato actual de incidencia Ibiza está «en disposición de tener temporada turística», pero acto seguido ha agregado que «el objetivo debe ser más ambiciosos» y bajar más la incidencia acumulada. Apeló una vez más a «la responsabilidad individual» para que no se produzca un repunte de casos, sobretodo durante las fiestas navideñas. «Vienen estudiantes de fuera. Puede haber cierta relajación, y nos jugamos mucho. Nos jugamos no sólo la economía sino la salud e incluso la vida», ha resaltado.

Pilar Costa se ha sumado al discurso de la prevención del presidente del Consell y, aparte de la regla del lavado de manos, distancia y el uso de la mascarilla, ha resaltado la importancia de la ventilación de los espacios interiores. «Es imprescindible. Los técnicos hacen especial incidencia en ello», ha dicho.