Les teues compres per Nadal millor al comerç local

Aquest pròxim cap de setmana, dissabte 12 i diumenge 13 de desembre, de 10:30 a 18 hores, continua el mercat nadalenc 'Som Comerç' al Recinte Firal d'Eivissa. Es tracta d'una iniciativa del departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal per animar les compres al petit comerç de l'illa de cara a les festes de Nadal.

Un total de 40 comerços i 8 artesans d'Eivissa oferiran els seus productes a sectors com tèxtil, articles de moda, llar, artesania, lleure... A més, de 12 a 14 hores, tots els dies, hi haurà actuacions musicals en directe de formacions illenques, una oportunitat per donar visibilitat a un sector que també està patint per aquesta pandèmia.