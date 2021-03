Proposta per Eivissa (PxE), que gobierna en coalición con PP y Ciudadanos, solicitó ayer públicamente, en una rueda de prensa conjunta con los dos grupos de la oposición (PSOE-Reinicia y Unidas Podemos), que Ports de Balears, la empresa pública que depende de la conselleria balear de Territorio y Vivienda que dirige el socialista Marc Pons, amplíe la moratoria que impide el tráfico de ferris en el puerto de Sant Antoni

La suspensión del tráfico de ferris en Sant Antoni acordada en febrero del año pasado por Ports finaliza el día 31. La ampliación de este plazo es una posibilidad que ya maneja la empresa que gestiona los puertos autonómicos.

Al margen del alcalde, Marcos Serra, del PP, al que ni consultó ni informó, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, justificó ayer la propuesta pactada de nuevo con PSOE-Reinicia y Unidas Podemos en el hecho de que el final de año está a la vuelta de la esquina y, con ello, caduca la moratoria y aún no hay un acuerdo consensuado sobre el futuro del puerto. Los tres grupos presentarán una propuesta en el pleno de este mes para que el PP y Ciudadanos se sumen a esta demanda.

Torres remarcó que el acuerdo que adoptó Ports de Balears en febrero de 2019 preveía que la suspensión de la actividad de los ferris en el puerto culminaría el 31 de diciembre de este año o cuando se aprobase el plan general de puertos de Balears, que debe definir los usos del de Sant Antoni. «No sabemos por qué no se ha hecho aún. Si se amplía la moratoria se gana tiempo para acabar este plan y negociar con Ports de Balears», aseguró el concejal de PxE.

No cambian su postura

En todo caso, Torres subrayó que los tres grupos mantienen la misma posición que defendieron en el pleno de octubre, en el que se aprobó, pese al voto en contra de PP y Ciudadanos, instar a puertos a que prohíba el tráfico de ferris en el puerto por una cuestión de «seguridad y de sostenibilidad ambiental». «Esta decisión estaba meditada y venía de lejos», destacó el socio de gobierno de PP y Cs.

El portavoz de PSOE-Reinicia de Sant Antoni, Simón Planells, que negó recibir «presiones» de su partido para cambiar su postura, argumentó que el puerto de Sant Antoni es «el eje angular del cambio de modelo turístico previsto en el plan estratégico del municipio, con el acuerdo, además, del comité ciudadano y otras asociaciones».

«La llegada de grandes barcos, con vehículos y mercancías, es perjudicial para el medio ambiente», dijo Planells, al tiempo que recordó, en alusión a Vila, que Sant Antoni «no cuenta con un castillo» y sus «principales activos son el campo y la bahía». «Los estudios ambientales que se han realizado concluyen que el tráfico de grandes barcos destruyen la posidonia», reiteró. El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, del PSOE, se ha posicionado a favor de que se restablezca el tráfico de ferris en Sant Antoni, mientras que el alcalde de Sant Josep y secretario general de la Federación Socialista de Eivissa, Josep Marí Ribas, aboga por prohibirlos.

El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, aseguró que, como este asunto está «atascado», con la solicitud de la ampliación de la moratoria lo que se pretende es «tender la mano a Ports de Balears» y tratar de consensuar la mejor decisión para Sant Antoni. «Ports da los argumentos para que se amplíe la moratoria: la resolución que la decretaba ya decía que ésta no se iba a levantar hasta la aprobación del plan general de puertos, que es la herramienta idónea para definir los usos de este espacio. La ampliación de la moratoria es lo mejor ahora para los intereses tanto de Ports de Balears como de Sant Antoni. Todos saldremos ganando porque parece que podemos opinar, pero al final Ports va a tomar una decisión de forma unilateral, y creemos que, al igual que el Govern, tiene un talante para dialogar y consensuar», resaltó el portavoz de la formación morada.

También dijo que el conseller Marc Pons debería hablar con todos los partidos, no sólo con el alcalde e ir «todos de la mano» para conseguir «el mejor acuerdo». «Aunque el puerto dependa de Ports de Balears, las consecuencias que produzca la decisión que se adopte, como un posible colapso de tráfico, se van a sufrir aquí, las va a pagar Sant Antoni».

No se aceptan ni vehículos

El edil de PxE recalcó que «lo que se ha oído hasta ahora es que, sí o sí, Ports quiere llevar de nuevo barcos al puerto». «Está en su derecho, pero no es lo que quiere mayoritariamente el pueblo de Sant Antoni a través de sus representantes en el Ayuntamiento. Si lo hace así supondrá una imposición. Por eso, ponemos esta solución sobre la mesa, para aclarar qué queremos hacer con el puerto. El Govern no lo tiene claro porque aún no ha aprobado el plan general de Puertos», insistió Joan Torres.

El portavoz de PSOE-Reinicia dijo que no es posible un consenso que implique el atraque de «grandes barcos» y el desembarco de «mercancías y vehículos» porque, dijo, va en contra de «la integración del puerto con el pueblo». «Y sobre barcos pequeños, habría que hablarlo. Vehículos y mercancías no casan con lo que aprobó el comité ciudadano y lo que pide la mayoría de las asociaciones».