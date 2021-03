«¿De qué sirven que se hagan PCR nada más aterrizar si dos días después no están los resultados?». Es la pregunta que se hacían ayer por la mañana muchos de los residentes retornados a la isla para el puente de diciembre que han participado en el dispositivo especial de pruebas organizado por la conselleria balear de Salud. Y es que ayer por la mañana, a pocas horas de coger sus vuelos para salir de la isla, varios de los estudiantes que se habían hecho los tests el jueves por la tarde y el viernes por la mañana denunciaron que no les habían dado aún los resultados.

Relacionadas Formentera deja de ser isla libre de Covid

En este mismo sentido se manifestó Sa Unió, de Formentera, el domingo a última hora de la tarde: «Los residentes que se hicieron la PCR el viernes todavía no tienen el resultado de sus pruebas pese al compromiso del Govern de tenerlos listos antes de 24 horas». «La presidenta del Govern, Francina Armengol, explicó el 26 de noviembre que Salud establecería un sistema de citas para realizar las pruebas a los voluntarios, con el compromiso de tener los resultados antes de 24 horas, periodo en el que éstos deberán tener 'la mínima movilidad'», continúa el partido, que denuncia «la falta de personal en el laboratorio de Can Misses».

«Es una campaña mal planteada, un operativo que no ha buscado la protección sanitaria de los visitantes y residentes sino autobombo político y mostrar que había un control de la situación, cuando realmente no existe», insiste Sa Unió, que se pregunta por qué no se han usado los tests rápidos de antígenos «en los que confía el Govern al utilizarlos para los visitantes asintomáticos procedentes de países extranjeros que llegan sin prueba PCR».

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera matizaron ayer que el objetivo de estas pruebas de cribado a los residentes que visitaban las islas durante el puente no era sólo la «detección precoz de posibles casos de coronavirus» sino también, en el caso de registrar algún positivo, «comenzar inmediatamente con el estudio de contactos estrechos para limitar la expansión del virus».

La gerencia explica que los resultados se entregan dependiendo del día en que se realizara la PCR. «El laboratorio de Microbiología está operativo para pruebas rutinarias tres días durante el puente: viernes, domingo y martes [por hoy]», detallaron desde el Área de Salud. Los otros dos días, sábado y lunes, en cambio, estuvo operativo únicamente para pruebas urgentes. «Se han ido facilitando los resultados en función de la actividad de la sección de biología molecular del laboratorio de Microbiología», insistieron desde el hospital antes de destacar que el sábado este servicio se reforzó con un técnico de laboratorio y un auxiliar administrativo.