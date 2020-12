Salud hace las primeras 130 PCR a pitiusos residentes en la península que regresan para el puente

Un total de 130 residentes en las Pitiusas se han hecho ya, nada más bajar del avión o el barco, las PCR dentro del dispositivo especial del puente de diciembre organizado por la conselleria balear de Salud. El jueves por la tarde, cuando se puso en marcha la iniciativa, 20 personas se hicieron estas pruebas para detectar el coronavirus a las que ayer, primer día completo, se sumaron otras 110. Así lo explicó Violeta Vega, directora médica de Atención Primaria, junto a la carpa instalada en el aparcamiento del centro de salud de Vila, donde una enfermera y una técnica en cuidados de enfermería se encargan de tomar las muestras.

Hasta el momento se han dado casi 200 citas, 176 a residentes en Ibiza y 23 de Formentera, para las pruebas, que se realizarán hasta el próximo 8 de diciembre. Estas muestras se analizarán en el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses, con el resto de las tomadas estos días. De momento, se desconoce si alguna de ellas ha dado positivo, ya que no ha dado tiempo a analizarlas, indicó Vega, que recordó que los residentes en las islas que vengan a las Pitiusas para el puente de diciembre pueden solicitar hora para la extracción de muestras llamando al 900.100.971. «Deben indicar en qué fecha vienen y se la darán lo más cercano posible», indicó la directora de Atención Primaria, que insistió en que deben presentarse en las carpas de extracción de muestras con el DNI, un certificado de residencia y la tarjeta de embarque. Hasta ayer a mediodía no se había tenido que anular ninguna prueba por no presentar esta documentación. Vega confía en que hoy y mañana aún llame gente para hacerse las PCR , ya que hay citas libres.

«Nos ha sorprendido la respuesta a la iniciativa, el gran número de personas que ha pedido cita. No sabemos cuánta gente iba a volver a las islas, pero la respuesta ha sido buena», comentó la responsable de Atención Primaria, que desconoce si se repetirá este dispositivo en Navidad, cuando se prevé el gran desembarco de estudiantes y residentes que viven fuera de las Pitiusas. «No depende de nosotros, sino de servicios centrales», señaló Violeta Vega, que explicó que se ha contratado personal de enfermería para la toma de muestras de estos días. Esto se debe a que si bien ya se estaban haciendo pruebas PCR en los centros de salud, no se hacían en un horario tan amplio ni los fines de semana.