Este año el olivar ibicenco ha sufrido de vecería, es decir que después de una temporada de record como fue la pasada con 375.076 kilos molturados que dieron como resultado 46.040 litros de zumo de oliva, este año se han cogido 142.253,46 kilos de aceituna que han dado 22.188,5 litros.

Estos datos reflejan que la producción de aceituna se ha visto reducida en un 38% y la producción de aceite se ha reducido en un 48,1%.

"El campo y los árboles tienen sus tiempos. Esta bajada en la producción no va relacionada con la calidad del producto. Los zumos de oliva que se están produciendo en las almazaras ibicencas están dando una calidad excepcional", ha añadido Mariano Tur, presidente de la Agrupación de Defensa del Olivar.

El 28,6% del total de zumo de oliva obtenido, es decir 6.366, 39 litros, podrán embotellarse, si las analíticas lo confirman, como IGP Aceite de Ibiza. Hasta el momento, los laboratorios ya han certificado que 1.746 litros se ajustan a los parámetros solicitados por la Indicación Geográfica, el resto están a la espera de los resultados de las analíticas.

Los 15.822,11 litros restantes, se podrán destinar para venta sin que puedan llevar el sello IGP o para uso particular. "La puesta en marcha de la IGP es un seguro para el consumidor, los baremos de calidad con los que trabajamos nos lleva a obtener unos zumos fantásticos creando un producto gastronómico óptimo y único. Prueba de ello, es la inscripción definitiva en el registro de la Unión Europea de nuestra IGP", ha señalado Mariano Tur.

Sin embargo, no todo son resultados negativos para el sector del aceite en Ibiza. Los productores han subido de 415 a 421 y el número de olivos censados han aumentado en 5.444 árboles, pasando de 44.796 del año 2019 a 49.920 de este.

Otro dato positivo es el aumento de hectáreas destinadas al olivar que en un año ha pasado de 176,07 a 196,91. "El aumento de hectáreas cultivadas en la isla es un dato muy positivo para el sector agrícola, y también, para el medio ambiente y el paisaje.

Cuanto más cuidados tengamos nuestros campos, cuantos más productos produzcamos para consumir en la isla, estaremos dando pasos para el mantenimiento de nuestros ecosistemas", ha finalizado Mariano Tur.Requisitos IGP Oli d'Eivissa

Esta IGP queda reservada exclusivamente para los aceites de oliva virgen extra elaborados con las variedades arbequina, picual y koroneiki, solas o en combinación, que en conjunto representen al menos el 90%. El 10% restante puede provenir de otras variedades inscritas en el registro de variedades comerciales.

Además, el aceite de oliva de la IGP se tiene que comercializar en botellas de vidrio oscuro, metal revestido u otro envase que no permita la incidencia de la luz. La capacidad de los envases no puede ser superior a 5 litros. El rendimiento máximo de los aceites destinados a la Indicación Geográfica Protegida Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza no puede superar los 17 litros de aceite por 100 kg de oliva.

Tampoco se permite la mezcla de aceites de diferentes añadas, con el fin de mantener la frescura y las singularidades de la añada. El Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza de la IGP se comercializa envasado en origen y con una codificación alfanumérica de numeración correlativa que facilita el control y la trazabilidad.