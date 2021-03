El equipo de gobierno del Consell, formado por PP y Ciudadanos, aprobó ayer de forma inicial el presupuesto de la institución del año que viene con el apoyo de la consellera tránsfuga Marta Díaz y el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos. Estos dos grupos de la oposición tacharon de «insuficientes» las previsiones económicas de 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. «Es un presupuesto muy de derechas y muy insuficiente para responder a la crisis», destacó el portavoz del PSOE, Vicent Torres, que recriminó al PP y Cs que el capítulo de «propaganda y autobombo de Presidencia» aumente un 20% y, en dos años, desde 2019, se haya doblado, al pasar de 600.000 a 1,2 millones de euros.

Relacionadas La tránsfuga se ofrece para obtener el favor de Pedro Sánchez

El socialista destacó que el presupuesto de 2021, que asciende a 102 millones, se sitúa por debajo de la cifra del presupuesto de 2019, el último del anterior gobierno progresista, pero, por encima de todo, destacó que las cuentas de Menorca del año próximo alcanzan algo más de 107 millones cuando tiene más de 50.000 habitantes menos que Ibiza. «Aquí se destinan 660 euros por habitante y en Menorca, 1.100, casi el doble», apuntó Torres para evidenciar la clara diferencia.

La portavoz de Unidas Podemos, Viviana de Sans, dijo estar «muy enfadada, decepcionada y triste» con las previsiones económicas del PP y Ciudadanos, a los que tachó de «tacaños». «Esperábamos un presupuesto contundente para ayudar a la gente, para que lo noten las economías familiares», dijo, para agregar acto seguido que el Consell ha ingresado este año 120 millones.

Hinchar presupuestos

Hinchar presupuestos

El vicepresidente segundo, Javier Torres, puntualizó que este año se han alcanzado 120 millones en el momento que se ha podido incorporar el remanente, pero que éste no se puede contabilizar como ingreso. «Usted pide partidas contundentes, ¿cómo la de siete millones que anunció en la pasada legislatura para la compra de vivienda y que no pudo ejecutar porque el Consell carece de competencias? Usted generó expectativas y después frustración. Consiguió titulares, pero no gastó ni un euro», le recriminó Torres. En este sentido, el conseller de Hacienda, Salvador Losa, agregó que de nada sirve «hinchar los presupuestos si luego no se pueden ejecutar».

De Sans subrayo que la partida de 600.000 euros prevista para las ayudas a las familias «no se ha quedado corta no, sino cortísima». Lo mismo dijo sobre la cuantía de 1,3 millones para autónomos y pequeños empresarios afectados por el Covid. «No saquen lo mismo que en 2020, que se ha visto que se ha quedado corto, se lo han dicho hasta los ayuntamientos», apuntó la portavoz podemista, que propuso que, como mínimo, las dos partidas se deberían haber triplicado, al tiempo que recordó que el Consell dispone de 50 millones de remanente con los que ya podría haber sacado una segunda convocatoria, después de que en la primera, hace unas semanas, se desbordaran las previsiones.

Renuncia salarial de Podemos

Renuncia salarial de Podemos

La portavoz de Unidas Podemos criticó con vehemencia, y al borde de las lágrimas, el incremento de sueldo del «0,9%» de los cargos políticos de la institución, incluso de la oposición, confirmado en la última nómina. «¿No se les cae la cara de vergüenza?», espetó De Sans, que explicó que el pasado día 1 presentaron un escrito en el que reclaman que no se les aplique este aumento en la nómina. La portavoz de Podemos indicó que en Vila y Sant Josep, donde gobierna la izquierda, se ha decidido congelar esta subida, aprobada por el Gobierno central antes de la crisis sanitaria, y sólo se aplicará a los funcionarios.

En ninguna de sus intervenciones, ni Salvador Losa ni Javier Torres hicieron referencia a esta subida. Sin embargo, en respuesta a una pregunta de este diario, un portavoz de la institución explicó que en 2021 sólo se aplicará la subida del 0,9% a los funcionarios y que el aumento registrado en la última nómina (tanto de los trabajadores públicos como de los cargos políticos) se corresponde con la subida del 2% (también pactada por el Estado y prevista en el presupuesto de este año) que se debería haber aplicado desde enero. En la nómina de noviembre se ha incluido este incremento con efectos retroactivos desde enero.

El portavoz de la institución agregó que, legalmente, no se puede renunciar a cobrar esta subida y que ya se anunció en el pleno de junio que los cargos políticos del equipo de gobierno iban a hacer un donativo por esta cantidad aproximada a Cáritas, Cruz Roja y la Fundació Deixalles.

Por otra parte, el portavoz del PSOE arremetió contra el equipo de gobierno por pagar las facturas de la emisión del programa 'Terra Salada' de la Televisión de Eivissa y Formentera (TEF), que ascienden a «algo más de 40.000 euros por cinco programas», dentro del procedimiento de contratación de emergencia para reforzar la comunicación de la institución por la crisis sanitaria del coronavirus. «Una parte la destinan a pagar facturas de programas de televisión sobre acelgas y olivos. ¿Sirven las acelgas para el Covid?», cuestionó Vicent Torres, que exigió que «se revisen estos pagos», y destacó que por «casualidad» el dinero previsto para la comunicación del Covid se destine a «regar la Terra Salada de un señor [el presentador del programa] que se dedica a pelotear al presidente».

La portavoz de Unidas Podemos dijo que todos «los trabajos de promoción son bienvenidos», ahora bien, agregó, «cuando se produce un gasto de este tamaño para un programa que lo lleva una persona que se dedica en las redes sociales y los medios de comunicación a loar la figura del señor presidente queda feo».

Rifirrafe entre los Torres

Rifirrafe entre los Torres

El conseller de Hacienda, del PP, rehusó hacer ningún comentario sobre este asunto, mientras que el vicepresidente segundo, de Cs, expresó su «decepción» con Vicent Torres «como expresidente» por «faltar al respeto de forma muy grave y ridiculizar al sector primario». «Gracias a esta campaña de promoción y al esfuerzo de los agricultores, estos facturan más este año pese al coronavirus. Rectifique y pida disculpas y si ve que hay algo ilegal ya saben a dónde tienen que acudir en vez de crear titulares alarmistas», le reprochó.

En su réplica, el portavoz del PSOE pidió respeto para su partido, con «141 años de historia». «No tengo que pedir disculpas. El programa de las acelgas no se paga con la emergencia del Covid. Las ayudas de 2,5 millones, a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), las pedimos nosotros. Como presidente quedé suficientemente bien con los agricultores y ojalá hubiera sido aún mejor», recalcó el portavoz socialista.