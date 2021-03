A pesar de la fuerza con la que sopló el viento ayer, sobre todo en las horas del mediodía, Autoridad Portuaria de Balears no se vio en la necesidad de cerrar ninguno de los dos puertos pitiusos de su competencia, es decir, el de Ibiza y el de la Savina, en Formentera, con excepción del muelle Ro-Ro del primero de ellos.

Un portavoz de Autoridad Portuaria explicó que, siguiendo las normas de Capitanía Marítima, fue necesario cerrar este muelle del puerto de Ibiza en los momentos en los que el viento soplaba con más fuerza, sobre la una y media del mediodía. Se trata de un muelle en el que, normalmente, sólo operan barcos de carga, si bien ayer en este lugar estaba amarrado el ferri 'Formentera Jet' de la compañía Trasmapi, que zarpó con casi una hora de retraso. Autoridad Portuaria dijo que el barco que en esos momentos estaba amarrado en el muelle Ro-Ro no transportaba pasajeros, pero una vez que se permitió que el barco zarpara acudió al muelle habitual a recoger a una decena de personas que, a causa de este cierre temporal, llegaron a Formentera más tarde de la hora prevista.

Por otra parte, el viento tumbó ayer algunas ramas en la isla, pero no causó problemas graves. De hecho, los bomberos del Consell sólo tuvieron que realizar una salida, y fue para apagar una quema de rastrojos que su responsable no conseguía que se apagara a causa de la fuerza del viento. Ocurrió sobre las cinco de la tarde en la zona de Can Frígola, cerca de Santa Eulària.

Para hoy, en Ibiza y Formentera, aún se recomienda precaución por viento y fenómenos costeros adversos, debido a la borrasca 'Dora', que se está haciendo notar en casi todo el país, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los avisos por oleaje afectan a todas las islas, donde se registraron olas de tres a cuatro metros. Los avisos por viento afectan a Pitiusas y parte de Mallorca. Ayer se detectaron rachas máximas de 70 kilómetros por hora. El jueves, Aemet emitió un aviso especial por el temporal marítimo que afectó ayer a todos los litorales del país.

Este frente atlántico continuará barriendo la Península desde el noroeste hacia el sureste, lo que provocará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la mitad noroeste de la Península.