«Hay que apoyar la educación inclusivadesde el primer minuto, no encerrar a los niños en los centros y luego, cuando sean adultos, que solo puedan acceder a los puestos de trabajo para personas con discapacidad». Así resumió la presidenta de la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa, (Apies), Lola Penín, las reivindicaciones de esta entidad durante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebrado ayer, en las que hizo especial hincapié en la merma de los recursos educativos que han sufrido los alumnos con diversidad funcional a causa de la crisis del Covid-19.

Un grupo de representantes de Apies instalaron al mediodía una mesa informativa en la plaza del Cetis, donde leyeron un manifiesto en el que alertaron de que «el alumnado con diversidad funcional ha sido, una vez más, el más perjudicado». Apies lamentó que, con el desdoblamiento de las clases, para limitar los aforos en las aulas, la conselleria de Educación recurrió al inicio de curso a los especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientadores para convertirlos en tutores de los nuevos grupos.

De esta manera, este profesorado «ha dejado de ejercer su función especializada para dedicarse a las clases ordinarias», lamentaron. Según detalló la vocal de Apies Susana Ribas, muchos centros han subsanado esta falta de personal para atender a los alumnos con discapacidad, «pero hay una niña que aún no ha podido asistir a clase porque no le han asignado un auxiliar técnico educativo», apuntó.

Apies también reclama que estos refuerzos educativos se extiendan más allá de la escolarización obligatoria, «porque no es normal que un chico no pueda cursar un FP básico por no disponer de un ATE», criticó Penín. «Los recursos de apoyo de que disponen allí son las horas libres del profesorado».

De igual manera, denunció la falta de oferta formativa para los jóvenes con diversidad funcional, ya que solo cuentan «con un curso del SOIB o un aula de cocina exclusiva para alumnos con discapacidad». El manifiesto de Apies también incidió en la defensa en la educación inclusiva y que los padres puedan escolarizar a sus hijos en un centro ordinario, «y no que por un dictamen de un orientador deban llevarlo a un centro de educación especial».