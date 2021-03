El Consell acollirà l'acte a Eivissa de la segona edició dels Premis del Voluntariat IB 2020 del Govern de les Illes Balears. La directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual, i el vicepresident segon del Consell, Javier Torres, entregaran el Premi Estepa a Metges del Món i la Menció Especial a l'associació Voluntaris d'Eivissa aquest divendres, 4 de desembre, a les 13 hores, a la Sala de Plens de la seu insular. El president del Consell, Vicent Marí, clausurarà la cerimònia. L'entrega dels guardons es retransmetrà en directe i es podrà seguir pel canal de YouTube del Consell i a la pàgina de Facebook de la institució insular.

Campanya Fes-te Voluntari/ària! - Per una altra banda, el Departament insular de Participació Ciutadana ha iniciat la campanya 'Fes-te voluntari/ària!'. A causa de la pandèmia, les peticions d'ajuda a les associacions han augmentat i per això necessiten més persones voluntàries.

Per a fomentar el voluntariat, el Consell ha realitzat un curtmetratge (que es pot veure al canal de YouTube del Consell i a les xarxes socials de la institució insular) on integrants de Càritas, Aemif, Creu Roja, Apneef, Apfem, Metges del Món i Voluntaris d'Eivissa expliquen per què són voluntaris/àries.