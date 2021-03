El PSOE ha vetado una propuesta de Podemos Ibiza para que el presupuesto de la Comunitat Autònoma del año que viene incorpore una partida de cuatro millones para la compra de viviendas de segunda mano en Ibiza al objeto de aumentar el parque de inmuebles sociales de la isla. La negativa del grupo socialista y del conseller balear de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, según las fuentes consultadas de Podemos, ha causado un profundo malestar en la formación morada de la isla, que se siente «ninguneada».

Por encima de eso, fuentes de Podemos critican sobre todo «la falta de sensibilidad» del Govern balear con el problema de la vivienda en Ibiza, que es «mucho más grave» que en el resto de las islas. La política de construcción de promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) está «muy bien» pero es «insuficiente» porque se consiguen «pocas viviendas y se tarda mucho».

Al gobernar en coalición, los partidos que conforman el Ejecutivo autónomo (PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca) pactan previamente las enmiendas al presupuesto que presentarán sus grupos políticos en el Parlament balear. En el caso de que no haya acuerdo, no se presentan para evitar una crisis interna.

El Govern balear contempla en las cuentas de 2021 una partida de 5,4 millones de euros para el alquiler (y reforma si se precisa) de viviendas vacías cedidas por los grandes propietarios (entidades bancarias y sociedades inmobiliarias, fundamentalmente) en cumplimiento de lo previsto por la ley autonómica de vivienda. Esta partida es para toda Balears.

Ante la oposición de los socialistas a incorporar en las cuentas de la Comunitat Autònoma la partida de cuatro millones para la compra de vivienda de segunda mano en Ibiza, Podemos planteó, como alternativa, que «se territorializaran» los 5,4 millones previstos para toda Balears; es decir, que se concretara que una cantidad determinada de esta partida se destinaría a Ibiza. Esta última propuesta fue la que se discutió hasta el último momento, según fuentes de la formación morada de la isla, pero el PSOE no lo aceptó para evitar problemas con las otras islas. Ayer se acabó el plazo para la presentación de enmiendas al presupuesto, por lo que la iniciativa de Podemos Ibiza ha quedado ya descartada.

Hay que tener en cuenta que las viviendas vacías declaradas por los bancos y las entidades inmobiliarias en Ibiza son escasas en comparación con el resto de las islas. Según la información que facilitó el Govern a finales de 2018 (el año en que se aprobó la ley de vivienda), un total de 45 grandes tenedores habían informado de que disponían de 859 viviendas vacías en Balears: 695 en Mallorca, 134 en Menorca y sólo 30 en Ibiza.

Pero esta lista se depuró luego y se descartaron las de Ibiza. Sin embargo, posteriormente se declararon más viviendas vacías en Vila, Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària y esta misma semana técnicos del Govern se han desplazado a la isla para visitarlas.

Podemos lamenta que los 5,4 millones previstos tendrán mucha más repercusión en Mallorca y Menorca que en Ibiza, cuando esta última isla es la que padece «un problema más grave» de acceso a la vivienda.