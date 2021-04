El PP de Vila con las nuevas restricciones e improvisaciones de Ayuntamiento y Govern".

En este sentido se ha expresado el portavoz adjunto, Jacobo Varela, quien ha recordado que "los años pasan y Ruiz sigue de brazos cruzados ante la anunciada reforma del mercado. En Vila tenemos un gobierno que cada cierto tiempo se acuerda de promocionar el producto local y el pequeño comercio, pero que luego le pone todas las trabas posibles".

Así, el edil ha lamentado que "a esta parálisis de Ruiz se suma el hecho de perder la financiación estatal de la reforma en los PGE 2017, la posterior retirada de plazas de aparcamiento en diversas calles aledañas, y ahora las restricciones de movilidad que impiden acercarse a comprar al Mercat, todas ellas medidas que van en claro detrimento de la actividad económica tanto del edificio municipal como de toda la zona comercial".

Además, según Varela, "muchos de los comercios en Vila, en la zona del Eixample y paradistas del Mercat son autónomos y se les añade la metida de pata de Ruiz con la línea de subvención a autónomos al entregarse en brazos de Armengol y que está siendo un auténtico fiasco. Le advertimos que no entregara el dinero del Ayuntamiento y del Consell al Govern porque no funcionaría y Ruiz no nos hizo caso. Ahora, tres meses después aún nada se sabe y no es que no hayan cobrado aún los autónomos de Vila sino que ni siquiera saben si han accedido".

Exonerar la tasa de mercados

"Por estos motivos, propondremos la modificación de las ordenanzas para exonerar en 2021 la tasa de mercados, así como la línea de subvenciones de alquiler para locales, propuestas que ya hicimos en mayo pasado y Ruiz se negó. Igualmente, en el Pleno de la Corporación de este viernes preguntaremos a Ruiz por el fiasco de la línea de subvenciones a autónomos y sus nulas gestiones para la reforma del Mercat Nou", ha concluido.