La Policía de Sant Antoni interpone 176 denuncias por no respetar las medidas anticovid

La Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto un total de 176 denuncias en los últimos dos meses por incumplimientos de las normas sanitarias de prevención del Covid-19, desde la aprobación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para sancionar las infracciones referentes a la normativa sanitaria.



Los agentes han levantado 39 actas a 27 establecimientos del municipio con un total de 70 infracciones, de las cuales las más habituales han sido el incumplimiento del horario de cierre, no respetar la distancia de seguridad interpersonal, carecer de dispensadores con gel hidroalcohólico, no llevar la mascarilla obligatoria o tener en uso la barra fuera del horario establecido.

También se han interpuesto denuncias por carecer de señalización informativa sobre el Covid-19, por no respetar el aforo o por permitir fumar.



La Policía Local también ha denunciado a 42 personas por no llevar la mascarilla obligatoria, a 52 personas por no llevar la mascarilla y no guardar la distancia de seguridad y a ocho personas por no respetar la prohibición de fumar en espacios públicos.

Además, los agentes han interpuesto dos denuncias por acceder a un parque infantil precintado, una denuncia por realizar una fiesta en un domicilio con más de 20 personas y otra denuncia por realizar una fiesta en un barco con más de 25 personas.



Durante los meses de julio y agosto se han realizado cuatro inspecciones conjuntas con un inspector de la Dirección General de Emergencias y se han realizado dispositivos especiales para el control de botellones en coordinación con Protección Civil. Además, se han realizado tres dispositivos caninos para la detección de estupefacientes.