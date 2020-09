Los padres del colegio S'Olivera exigen PCR a los alumnos del aula con un positivo

La Amipa del CEIP S'Olivera reclamó ayer a la conselleria balear de Educación que «respete el protocolo tal cual fue informado [a los colegios] y que realicen las PCR necesarias a todos los alumnos de la clase de Tercero de Primaria en la que uno de los 14 alumnos que forman el grupo dio positivo en Covid-19», informaron ayer los padres de los alumnos a través de un comunicado.

«También contactaremos con la FAPA para poner en conocimiento lo que ha sucedido en nuestro centro, con el fin de que pueda averiguar cuál es la situación real y cuáles son los protocolos a aplicar y por qué se quiere modificar el actual sin haberlo comunicado a comunidad educativa», señalaron.

Esta Amipa ha tomado esta actitud después de que algunos padres y madres de esta clase denunciaran que el pasado viernes, sobre la una y media del mediodía, los responsables del colegio se pusieron en contacto con ellos para que recogieran a sus hijos porque uno de ellos había dado positivo en Covid-19.

«Los padres fuimos al colegio, nos llevamos a los niños y nos dijeron que tendrían que empezar el periodo de cuarentena y que la próxima semana nos llamarían para hacerles las pruebas PCR», explicó una madre.

Pero tan solo dos horas después, sobre las tres de la tarde, les volvieron a llamar para decirles lo contrario, es decir, que los alumnos deben regresar hoy, lunes, al colegio, y que no se harán PCR a los niños, que tienen ocho años de edad.

«No nos da seguridad»

«Todo esto no nos da ningún tipo de seguridad, estos cambios de actuación nos vuelven locos, y queremos dejar claro que no culpamos al colegio en absoluto», remarcó ayer una de las afectadas. «Y nos entran dudas acerca de la conveniencia de llevar o no los niños al colegio el lunes [es decir, hoy]», añadió.

Fuentes de la conselleria balear de Educación explicaron que toda esta confusión a la hora de encarar el positivo de un niño en una clase de Primaria podría deberse a que la nueva normativa autonómica alude a la especial característica de Balears respecto a la norma estatal, en el sentido de que en las islas, desde que empezó el curso se impuso en Primaria la obligación de que los niños lleven mascarilla y mantengan la distancia de seguridad.

Por consiguiente, la relación entre los niños en este caso no se consideraría contacto estrecho, ya que, en teoría, siempre llevan mascarilla y mantienen la distancia. Tampoco, por este mismo motivo, se harían PCR a los alumnos.

Pero desde la Amipa de S'Olivera insisten en que no han encontrado en la documentación oficial alusión a esta peculiaridad a la que alude Educación. Claro ejemplo de la incongruencia de esta situación es que si no se realizan PCR a los alumnos no se podrá averiguar si hay más contagios, y la propia norma del Govern dice que si hay tres o más se considera brote, y en esa situación el aislamiento sí podría llegar a ser obligatorio.

Otro caso en Santa Eulària

El sábado se produjo una protesta similar de una madre cuya hija es alumna del CEIP Santa Eulària. Denunció que un docente dio positivo y que les han dicho que los niños deben continuar yendo a clase, y que por el momento se descartan las PCR. «¿Entonces para qué nos hicieron firmar el consentimiento para las PCR a los pequeños?», se pregunta esta madre.